La respuesta del campo a Alberto Fernández: “El Presidente no entiende la situación y su Gobierno está haciendo un mal diagnóstico

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, respondió las acusaciones del presidente Alberto Fernández, quien expresó en esta jornada: "Me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros, pero paciencia, ya entenderán". Hoy se lleva adelante la segunda jornada del cese de comercialización de granos y hacienda convocado por un sector de la Mesa de Enlace, que tuvo hoy un menor ingreso de animales en el Mercado de Liniers y de camiones de granos en los puertos del Gran Rosario, y también hasta el momento una escasa operatoria en el mercado de granos. Junto a los demás integrantes de la Mesa de Enlace en la muestra Expoagro, Chemes dijo que Fernández "no entiende la situación del sector productivo y su gobierno está haciendo un mal diagnóstico". Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, aseguró: "El productor hoy protesta porque no tiene confianza y porque los números no dan. Es por eso que entendemos que tienen que implementarse políticas que estén orientadas al crecimiento". En el segundo día del cese de comercialización, en rechazo al aumento de las retenciones a la soja y sus derivados, se registró una fuerte baja de animales ingresados al Mercado de Hacienda Liniers. Ayer el ingreso superó los 2.500 animales, y este martes cayó a 257. Hoy los corrales del Mercado de Hacienda de Liniers estuvieron vacíos. El cese de comercialización se sintió en dicha plaza En lo que respecta a los camiones con granos que circularon por los puertos del Gran Rosario, los mismos llegaron a 2.860, casi 1.400 camiones menos que en la jornada de ayer y con una escasa operatoria en el mercado de granos. Además, ayer hubo control de carga de camiones por parte de productores autoconvocados, en el cruce de la A12 y la Ruta 34. Mientras tanto se ultiman detalles para la Asamblea Nacional de mañana en las inmediaciones de Expoagro, en el kilómetro 224,5 de la Ruta Nacional N° 9, que en principio no contaría con la presencia de los dirigentes de la Mesa de Enlace. Productores Autoconvocados de diferentes lugares del país se movilizaron en las últimas horas hacia San Nicolás para participar de la reunión. Ayer productores del norte del país se reunieron en Charata, Chaco, y comenzaron la caravana, que tiene como destino final la ciudad bonaerense de San Nicolás, y cerca de las 20 llegaron los primeros productores a Arocena, Santa Fe, donde armaron campamento y pasaron la noche. Hasta el momento se desconoce cuál será la postura de los Autoconvocados, aunque ayer trascendió que hay sectores que propondrían la extensión de la medida de fuerza. Por su parte, los dirigentes del campo se reunirían el jueves para hacer un análisis del paro, y definir los pasos a seguir. Hasta el momento, los titulares de las entidades de productores agropecuarios se han mostrado con la expectativa para que haya una convocatoria del Gobierno a dialogar. Las cadenas de cultivos Los integrantes de las cadenas de cultivos se mostraron a favor del "diálogo para superar la crisis". Fue durante una conferencia de prensa que brindaron en la muestra Expoagro. En ese sentido, Luis Zubizarreta, presidente de la cadena de soja, dijo: "Respeto la decisión de quienes organizan la medida de fuerza, pero entrar en el conflicto y potenciarlo no es la mejor salida. Desde la cadena somos parte de la solución, y de este momento complicado se sale con más producción y agregado de valor". Por otro lado, Zubizarreta cuestionó la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a la soja y sus derivados. Y en relación a la vigencia del impuesto, hubo una coincidencia entre los referentes de las entidades de cultivos del país respecto de las retenciones: "Si bien entendemos el contexto del país, las retenciones son un mal impuesto". En la conferencia, los representantes de las producciones de soja, maíz, trigo y girasol expresaron su preocupación por la falta de precipitaciones en varias regiones productivas del país, y por el escenario de baja de precios internacionales de los granos por los efectos del coronavirus y la baja en los valores del petróleo.