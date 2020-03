Tweet El conflicto entre la Municipalidad de Rivadavia y la Cooperativa La Comunitaria parece no tener fin. Ahora La Comunitaria denuncia una lista trucha de beneficiarios que concurrirían la Residencia Estudiantil que se desea levantar en el galpón y que el municipio solicita se devuelva. El Asesor Legal, Dr. Leonardo Paterno, hablo sobre el tema y explico la causa en su visita a Master FM 102.1 Ahora La Comunitaria denuncia una lista trucha de beneficiarios que concurrirían la Residencia Estudiantil que se desea levantar en el galpón y que el municipio solicita se devuelva. 1º Fallo Con fecha 22 de febrero se dio a conocer una resolución que da la razón al Municipio de Rivadavia de volver a tomar posesión del inmueble que es propiedad de todos los rivadavienses – “hubo sentencia por parte del Juzgado Contencioso y Administrativo de Trenque Lauquen dándoles rechazo a la medida cautelar solicitada por La Comunitaria en el marco de una pretensión anulatoria evitando poder construir la residencia estudiantil en la Ex Casa Aguirre y pidieron que la misma se suspenda hasta dar fin a la cuestión de fondo…, el Juez no solo rechazo la medida cautelar sino que solicito restituir el inmueble al municipio dentro de los 15 días corridos a partir de la firmeza de la sentencia…” – explico Paterno agregando que – “fueron dos causas las que se iniciaron, una contra el municipio por parte de la Cooperativa y la otra por parte del Municipio solicitando un desalojo inmediato…, el Juez resolvió las dos causas en una…” Apelación “El día viernes próximo pasado la Comunitaria presentó un recurso de apelación y nosotros desde el municipio estamos contestando ese traslado por 5 días, el Juez decidirá si concede la apelación con efecto devolutivo o suspensivo…, estas cuestiones en términos judiciales es poco tiempo, creemos que en 3 meses aproximadamente todo tiene que estar resuelto…” – señalo el funcionario agregando que – “Al municipio le urge comenzar con la obra de la Residencia Estudiantil y creemos que eso la justicia lo tiene en cuenta por la rapidez cuando se está llevando todo, se tiene en cuenta el patrimonio histórico y el marco destinatario que se le dará al inmueble también…” Lista trucha Así define La Comunitaria a la lista que el municipio debió presentar como prueba de que en el lugar funcionara la Residencia Estudiantil – “actualmente hay dos carreras que se dictan en Rivadavia como la de Enfermería y la Tecnicatura en Agronomía y la lista está conformada con todos los pre inscriptos para dichas carreras y que podrían llegar a ocupar un lugar en la Residencia Estudiantil, para nosotros era solo una prueba, luego desde la Comunitaria se hicieron cargo de hacerla pública diciendo que es una lista trucha y yo no puedo responder por ellos…, de la lista forman parte nombres de las localidades de Rivadavia, La Pampa y distritos vecinos…” En la misma causa el propio Juez estableció que si La Comunitaria había invertido aproximadamente 2 millones y medio de pesos en el Galpón que ocupa en Comodato, tranquilamente podría trasladarse a otro lugar si poseen dinero para invertir porque cuentan con recursos – “otros de los argumentos que utilizo el Juez es que desde la Comunitaria expresaron otros lugares donde podría funcionar la Residencia, y el magistrado les expreso que ellos no pueden decidir donde funcionan los entes de dominio público porque son atribuciones que le corresponden al poder Legislativo o Ejecutivo…, además está fuera de discusión que el inmueble es Patrimonio Histórico…” – aseguro el Asesor Legal del Municipio, Leonardo Paterno. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >