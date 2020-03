«Fue el padre de mi hijo porque no quiero estar más con él»

Tweet Con esa frase, sin dudarlo, la joven que en breve cumplirá 18 años indicó quién le prendió fuego la precaria vivienda en la que vive con su pequeño hijo, en el barrio ex Quinta Migliore de Gral. Villegas. Con esa frase, sin dudarlo, la joven que en breve cumplirá 18 años indicó quién le prendió fuego la precaria vivienda en la que vive con su pequeño hijo, en el barrio ex Quinta Migliore de Gral. Villegas. La mujer contó a Distrito Interior que estaba tomando mates con su amiga que vive a metros de su casa cuando ésta le advirtió del humo. En un principio crei que era fuego en el patio de otra casa hasta que vi que era la mía, precisó. Con la ayuda de vecinos logramos apagar el fuego antes que lleguen los Bomberos y evitar daños mayores aunque la cama y el colchón no pudimos salvarlo. No quiero estar más con mi ex pareja y el no para de amenazarme, tiene varias denuncias, fue él, repitió en más de una oportunidad. Al retirarnos le solicitaba al personal policial permanecer en el lugar b hasta su regreso ya que se aumentaría unos minutos; le respondieron que recorrían el barrio y pasarían por el lugar. Fuente: Distrito Interior Próximo >