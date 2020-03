Hay dos nuevos casos de coronavirus en la Argentina y ya son 19 los contagiados

Tweet Se trata de un diagnóstico positivo en la Ciudad de Buenos Aires y otro en la provincia, en La Matanza Se trata de un diagnóstico positivo en la Ciudad de Buenos Aires y otro en la provincia, en La Matanza El Ministerio de Salud de la Nación confirmó dos nuevos casos positivos de COVID-19 y ya son 19 los infectados en todo el país. Se trata de dos personas que se contagiaron la enfermedad en el exterior. Uno de ellos fue detectado en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza: se trata de un hombre de 42 años que llegó al país el 3 de marzo desde España. Comenzó a registrar síntomas ese mismo día pero recién se acercó a un centro de salud este lunes. El otro es un joven de 23 años que fue diagnosticado en el Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, fuentes sanitarias porteñas informaron que hay 38 casos sospechosos en estudio y sus muestras están siendo analizadas en el Instituto Malbrán. También se encuentran bajo seguimientos otras 111 personas que tuvieron contacto con alguno de los casos confirmados. En total, en todo el país hay 10 infectados y un fallecido en la ciudad de Buenos Aires, 2 infectados en Chaco, 3 en la provincia de Buenos Aires, un caso en San Luis, uno en Córdoba y otro en Río Negro. Hasta el momento se produjo una única muerte por el COVID-19, el sábado de la semana pasada, en el Hospital Argerich. Era un hombre de 64 años que había estado en Francia y presentaba un cuadro complicado de base. Según detallaron fuentes del hospital, el virus fue detectado una vez que el paciente había fallecido. Llevaba internado más de dos días y tenía otras complicaciones de salud: padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. Fue identificado como Guillermo Abel Gómez. Había regresado de su viaje el 25 de febrero pasado, y el 28 de ese mes comenzó a presentar fiebre, tos y dolor de garganta, por lo que el 4 de marzo se había presentado en un centro de salud. Hoy, el Gobierno nacional anunció un fondo de 1.700 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y hospitales ante la evolución de los casos por coronavirus, informó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Vizzotti aseguró que el país “trabaja en una fase de contención y observando lo que sucede en Europa”, al término de la reunión del Gabinete de Emergencia que el presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada. Además de Vizzotti, también participaron de la conferencia de prensa Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Coronavirus para Latinoamérica y el Caribe, y el médico infectólogo Pedro Cahn, de la Fundación Huésped. El Gobierno anunció que destinarán 1700 millones de pesos para afrontar la nueva enfermedad. Participaron de la misma Carla Vizzotti (c.), secretaria de Acceso a la Salud; Pedro Cahn (i.), de la Fundación Huesped; y Mirta Roses Periago (d.), de la Organización Mundial de la Salud Por su parte, Cahn afirmó que no está “comprobada” la “circulación local” del coronavirus y advirtió que se está en presencia de una “epidemia dinámica”, lo que implica que “lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto en algunas semanas o días”. “Hay una diferencia en términos de riesgo entre la población general y la de más edad”, indicó Cahn, en referencia a que “no hay casos en niños, y los de menores de 30 son muy leves, que no afectan más que en un episodio respiratorio”. Vizzotti recomendó también el “aislamiento social” para mayores de 65 años y “minimizar las actividades con público”, así como “evitar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación del virus, aunque estén asintomáticas”. Próximo >