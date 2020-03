Massa y Gómez Alcorta reconocieron a 22 mujeres por sus luchas feministas y labor social

Tweet Fue en un acto realizado en el Congreso de la Nación. “Mientras haya una mujer en la Argentina que sienta que no está protegida o amparada, tenemos la tarea de pelear para generar un clima de igualdad”, expresó Massa. Fue en un acto realizado en el Congreso de la Nación. “Mientras haya una mujer en la Argentina que sienta que no está protegida o amparada, tenemos la tarea de pelear para generar un clima de igualdad”, expresó Massa. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reconocieron hoy a 22 mujeres trabajadoras argentinas por su labor social y su lucha por las reivindicaciones feministas. Lo hicieron en un acto que se celebró en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, durante el cual entregaron una medalla y un diploma a las mujeres homenajeadas. Entre ellas, estuvieron Norma Alegrote de Fonte, Nicole Becker, Mabel Bianco, Alejandra Darín, Diana Dowek, Marcela Durrieu, Virginia Franganillo, Griselda Gambado, Eva Giberti, Paloma Herrera, Lía Jelín, Ana Carmen Macri, Juliana Marino, Yanina Martínez, Zulema Maza, Sandra Mihanovich, Marta Minujín, Claudia Piñeiro, Susana Rinaldi, Cecilia Roth, María Romilda Servini de Cubría y Susana Stochero. Massa expresó durante el acto que “en la Argentina de hoy se está terminando esa sociedad que castiga, marca o señala a la mujer” y celebró que “el empoderamiento de la mujer se está transformando en un permanente reconocimiento de derechos”. De todos modos, reconoció que “todavía nos falta a muchos de nosotros terminar de reconstruirnos, salir de la sociedad patriarcal y entender que, en una sociedad de iguales, somos iguales”. Además, afirmó que “mientras haya una mujer en la Argentina que sienta que no está protegida o amparada, tenemos la tarea de pelear para generar un clima de igualdad”. A su vez, Gómez Alcorta destacó que “estamos dando estos reconocimientos a 22 trabajadoras que son artistas, actrices, cantantes, deportistas, políticas, escritoras, sindicalistas, juezas y bailarinas”, a las que definió como “profesiones que durante muchísimo tiempo nos estuvieron vedadas a las mujeres”. “Hoy estamos más organizadas, más potenciadas, nuestras manifestaciones son mucho más masivas”, dijo y concluyó la pelea por las conquistas del feminismo “cuesta cada vez menos, pero sigue costando”. Próximo >