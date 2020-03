Así será el fútbol de la Liga del Oeste en Primera, Tercera, Divisiones Inferiores y Senior en 2020

Tweet La Liga dio a conocer a través del Boletín Oficial 2.20 todo lo referente al año futbolístico en divisiones mayores, con los chicos de inferiores y el Senior. Anmistía a jugadores, valores de árbitros, policía y entradas, libro de pases, forma de disputa y fixture de todas las categorías. La Liga dio a conocer a través del Boletín Oficial 2.20 todo lo referente al año futbolístico en divisiones mayores, con los chicos de inferiores y el Senior. Anmistía a jugadores, valores de árbitros, policía y entradas, libro de pases, forma de disputa y fixture de todas las categorías. BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 02.20 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 07/02/2020

Siendo las 20:30hs. del día 07/02/19 se reúnen los Asambleístas de los siguientes Clubes: Atlético Rivadavia, Independiente, Barrio Norte, Social G. Moreno, Independiente G. Moreno, SDTA, FCTA, Los Once, Jorge Newbery y Racing . PRESIDENCIA: Jose Luis Guzmán, TESORERIA: Maria Elena Trainotti. SECRETARIA: SEC. ADM.: Maria Fernanda Martinez.-

Cabe destacar que la Asamblea de la Liga del Oeste pasó por tres cuartos intermedios realizados el día 20/02/2020, 21/02/2020 y 28/02/2020 hasta acordar la reglamentación general ELECCION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Gustavo Gazzaniga (Atlético) y Sergio Pastor (Barrio Norte).- Hace uso de la palabra el Sr. Jose Luis Guzmán, donde comunica a los clubes que ha cumplido su mandato y no renueva su cargo. Acto seguido los clubes votan las autoridades que regirán el mandato por el periodo 2020-2021: ELECCION DE AUTORIDADES: PRESIDENTE: Luis Guillermo Santos VICEPRESIDENTE PRIMERO: Sergio Pastor VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Gustavo Peña SECRETARIO: Diego Montero PROSECRETARIO: Abel Aramendi TESORERA: Maria Elena Tranotti PROTESORERO: Jorge Alberto Viñales. VOCAL TITULAR: Pablo Milanes VOCAL TITULAR: Jorge Perez VOCAL TITULAR: Mario Garcia VOCAL SUPLENTE: Ignacio Esain VOCAL SUPLENTE: Francisco Plaza VOCAL SUPLENTE: Edgardo Aguirre COMISION REVISORA DE CUENTAS: Marcelo Carrasco y Juan C. Ramozzotti -SUPLENTE: Carlos Sosa.-

CONFORMACION TRIBUNAL DE PENAS: Horacio Oyarzabal, Julio Torres, Adalberto Badino y el Dr. Mauro Martin, en cada sesión habrá un representante nombrado por cada club, que deberá asistir en forma obligatoria, en caso de no asistir el club será multado con el valor de 50 entradas que deberá ser abonado antes de la disputa del siguiente partido, se procede al sorteo de asistencia: 1º Fecha: Racing – 2º) B. Norte – 3º) Social G. Moreno – 4º) Atlético, 5º) SDTA, 6º) Los Once, 7º) Independiente, 8º) G.Cuero, 9º) Jorge Newbery, 10º) FCTA, una vez culminada la ronda de asistencia se volverá al primer lugar. Cabe destacar que de existir un conflicto de índole mayor con algún club, donde el representante de la institución coincida con la asistencia a la sesión, la Mesa Directiva de la Liga, podrá designar al club subsiguiente, a los efectos de mantener la imparcialidad. El mismo sesionará los días lunes a las 20hs en la Liga del Oeste.

AMNISTIA.- La Asamblea General Ordinaria de la Liga declara la amnistía para jugadores sancionados con penas pendientes de hasta dos partidos, no incluye a los jugadores o miembros del personal técnico suspendidos por tiempo y/o agresión o intento de agresión al árbitro.

INFORMACION DE TESORERIA.- Se fija la cuota de afiliación en $ 10.000 mensuales, la mencionada suma incluye el Seguro de Jugadores de la Compañía Sancor, el Seguro de Espectador de la Compañía el Surco, el aporte mensual de clubes al Consejo Federal y la Cuota Afiliatoria de clubes a Liga. Los clubes deberán depositar en la Liga los doce cheques correspondientes al pago, caso contrario no se habilitaran ni ficharan jugadores. La cuota anual de Trofeos 2020 será comunicada oportunamente y el arancel general por transferencias interclubes y/o interligas será de $ 400 c/u.- PELOTAS.- La Pelota Oficial para El Torneo de Primera División será Nassau Pro, a un valor de $ 2.400 cuya venta se realizará de contado en la Liga.- INICIO DEL CAMPEONATO.- Domingo 22/03/2020. CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2020 TORNEOS: Apertura, Clausura y Liguilla, esta última la disputarán la totalidad de los clubes de la Liga del Oeste conjuntamente con la Liga Trenquelauquense de Futbol.-

CLUBES PARTICIPANTES APERTURA Y CLAUSURA: Diez clubes. LIGUILLA: 20 clubes (10 de la Liga del Oeste y 10 de la Liga Trenquelauquense de Futbol).-

FORMA DE DISPUTA DE CAMPEONATOS. Se disputara en Primer término un Torneo Apertura y luego un Torneo Clausura, todos contra todos, de donde saldrán dos campeones. Para definir estos campeonatos si llegan dos equipos empatados en el primer puesto, se disputara un partido en cancha neutral al domingo subsiguiente., donde el ganador será el campeón, ya sea en los noventa minutos o si persiste la paridad se ejecutarán tiros penales en series de cinco y de uno a continuación hasta encontrar un ganador. Si llegan más de dos equipos empatados en el primer puesto para la definición del campeón se tomará en cuenta: 1º) Resultados entre sí (Primero Puntos, luego Goles), 2º) Diferencia de Gol, 3º) Goles a favor.

CAMPEON DE LIGA 2020.- Si un club gana ambos torneos será el Campeón de Liga 2020, de no ser el mismo club, se enfrentaran en partido de ida y vuelta para consagrar al CAMPEON DE LIGA 2020.-

DEFINICION FINALES: La definición será por puntos y diferencia de gol (partido de 180 minutos), en caso de igualdad tanto de puntos y de goles, se disputará un tercer partido en cancha neutral al próximo domingo, y en caso de empate, se ejecutaran penales.

TORNEO INTERLIGAS 2020.- Se juntaran ambas ligas y confeccionaran el reglamento del Torneo y su fixture, cabe destacar que participaran de la misma los 20 clubes afiliados en las posiciones obtenidas en sus ligas a acordar.-

SORTEO FIXTURE TORNEO APERTURA 2020 PRIMERA FECHA Atlético vs. FCTA B.Norte vs. Los Once Racing vs. J.Newbery SDTA vs. S.G.Moreno G.Cuero vs. Independiente SEGUNDA FECHA FCTA vs. G.Cuero Independiente vs. SDTA S.G.Moreno vs. Racing J.Newbery vs. B.Norte Los Once vs. Atlético TERCERA FECHA Los Once vs. FCTA Atlético vs. J.Newbery B.Norte vs. S.G.Moreno Racing vs. Independiente SDTA vs. G.Cuero CUARTA FECHA FCTA vs. SDTA G.Cuero vs. Racing Independiente vs. B.Norte S.G.Moreno vs. Atlético J.Newbery vs. Los Once QUINTA FECHA FCTA vs. J.Newbery Los Once vs. S.G.Moreno Atlético vs. Independiente B.Norte vs. G.Cuero Racing vs. SDTA SEXTA FECHA Racing vs. FCTA SDTA vs. B.Norte G.Cuero vs. Atlético Independiente vs. Los Once S.G.Moreno vs. J.Newbery SEPTIMA FECHA FCTA vs. S.G.Moreno J.Newbery vs. Independiente Los Once vs. G.Cuero Atlético vs. SDTA B.Norte vs. Racing OCTAVA FECHA B.Norte vs. FCTA Racing vs. Atlético SDTA vs. Los Once G.Cuero vs. J.Newbery Independiente vs. S.G.Moreno NOVENA FECHA FCTA vs. Independiente S.G.Moreno vs. G.Cuero J.Newbery vs. SDTA Los Once vs. Racing Atlético vs. B.Norte

HORARIOS DE LOS PARTIDOS: Tercera División 13:30 hs. y Primera División 15:30 hs. con quince minutos de tolerancia para el equipo visitante.-

POLICIA.- Se comunica que la Policía Adicional deberá contratarse con quince días de anticipación.-

ARBITROS.- Se contrata a la Agrupación de Arbitros Humberto Toledo, y el arancel para dirigir los partidos de Primera y Tercera División será de $ 10.000.-

VALOR DE LAS ENTRADAS: Entrada General $ 150 y Autos $ 70,00. Estos importes regirán por el Torneo Apertura y Clausura, y los mismos pueden estar sujetos a modificaciones futuras previa reunión de Consejo Directivo de la Liga.

ENTRADAS VISITANTES: Los clubes deberán otorgar al club de la visita 40 pases liberados y 22 pases en finales.-

SUSPENSION POR LLUVIA.- El árbitro será el encargado de suspender el partido en el estadio, en caso de una lluvia copiosa donde desde antes del mediodía se compruebe que es imposible la disputa se suspenderá desde Liga para evitar todo tipo de inconvenientes. Si una fecha se suspendiese en forma completa, su disputa pasará al domingo subsiguiente, si se suspendiera en forma parcial, el o los partidos pendientes se disputarán a las 72 hs., la liga será quien fije la hora de apertura de juego.-

LIBRO DE PASES.- El Libro de Pases de la Liga del Oeste se cerrara el viernes 13/03/2020 a las 20:00 hs., se comunica que las transferencias interligas que queden ese día en carácter de trámite podrán concretarse hasta el día viernes 03/04/2020 de acuerdo a las reglamentaciones estatutarias vigentes, los jugadores se habilitarán por Boletín Oficial previo pago del arancel sin excepción. Cabe destacar que las transferencias interclubes no quedarán en trámite. Su límite para tramitarlas será el día 13/03/2020 día en que cierra el Libro de Pases de la Liga del Oeste.-

REAPERTURA 2020 LIBRO DE PASES.- La Asamblea establece que entre los Campeonatos Apertura y Clausura 2020: Los clubes podrán incorporar hasta dos jugadores Interligas, siempre y cuando no hayan jugado en el 2020 en la Liga del Oeste, a excepción de aquellos pases a prueba, con una fecha de vencimiento entre ambos campeonatos, los cuales se podrán extender el préstamo, ocupando plaza (o sea si un jugador jugo en un equipo de la liga del Oeste durante el apertura 2020 proveniente de otra liga y su pase vence a la finalización de dicho campeonato, podrá extender su pase hasta finalización de la participación del mismo equipo, ocupando uno de los dos lugares que prevé la reapertura del libro de pases entre Apertura y Clausura 2020. Los trámites se realizaran entre el lunes y el viernes de esa semana de transición entre un campeonato y el siguiente, pudiendo concretarse en los términos de las reglamentaciones estatutarias vigentes.

TORNEO AMATEUR 2021.- Sujeto a Homologación del Torneo de la Liga 2020, previo cumplimiento de la documentación de los clubes, la cual les será requerida en tiempo y forma.

TORNEO TERCERA DIVISION 2020 FORMA Y DISPUTA DEL CAMPEONATO TERCERA DIVISION.- Se disputará un Torneo Apertura y un Torneo Clausura en dos rondas, resultando un Campeón de cada uno de los Torneos, que en caso de no ser el mismo club, se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para consagrar al CAMPEON DE LIGA 2020. DEFINICION FINALES: La definición será por puntos y diferencia de gol (partido de 180 minutos), en caso de igualdad tanto de puntos y de goles, se ejecutaran penales. DEFINICION DEL CAMPEONATO: En caso de que lleguen empatados dos o más clubes, en cualquiera de los torneos de tercera división, la definición será de la siguiente manera: 1º) Resultados entre sí (Primero Puntos, luego Goles), 2º) Diferencia de Gol, 3º) Goles a favor.- TORNEO INTERLIGA TERCERA DIVISION 2020.- Este torneo los disputarán los 10 clubes clasificados para la Liguilla en Primera División más los 10 afiliados de la Liga Trenquelauquense, independientemente del lugar que ocuparon en tercera división durante el año en la tabla de posiciones, se jugara exactamente igual que la Liguilla y actuaran como preliminar de primera. El Ganador del Campeonato se consagrara CAMPEON DEL TORNEO INTERLIGAS 2020. CATEGORIA TERCERA DIVISION: Se deja establecido que pueden jugar todos los jugadores nacidos desde el 1º de Enero de l999 y solamente 5 (cinco) nacidos anteriores a ese año.-

INCLUSION DE JUGADORES EN FINALES.- En el caso de jugar finales podrán ingresar todos los jugadores de la CLASE 1999 en adelante. En cuanto a los pasados de edad solo podrán ingresar los que hayan disputado el 50% de los partidos del campeonato de tercera 2020 (o sea de 18 partidos en total deben tener jugados 9).-

CAMBIOS DE JUGADORES: Se establecen hasta 5 cambios de jugadores.- CONTROL FICHAS.- Se deja establecido que los árbitros deberán controlar las fichas de los jugadores junto a los delegados de los clubes, y si se observase alguna irregularidad por parte de alguno de los clubes, el juez deberá elaborar un informe y la situación será evaluada por el Tribunal de Penas que será el encargado de tomar las medidas reglamentarias, y el mismo partido será jugado bajo protesta con las firmas correspondientes, será supeditado a la justicia del Tribunal de Penas.-

ACREDITACION CON DNI:.-Además de dar cumplimiento al punto anterior, los jugadores deberán acreditarse en el estadio con DNI ORIGINAL o fotocopia color plastificada, jugador que no presente dicho documento, no podrá jugar el partido, caso contrario será pasible de sanciones.

TORNEO SENIOR

CLUBES PARTICIPANTES.- 12 Equipos: Atlético Rivadavia, Barrio Norte, Independiente, Independiente G. Moreno, Los Once, G. de Cuero, Racing, J.Newbery, Unión, SDTA, Sansinena F.C. y el equipo numero 12 a confirmar nombre.-

CATEGORIAS.- Lo integraran las categorías comprendidas entre los años 1971 (inclusive) -1981 (inclusive), de los cuales 25 jugadores integraran la lista de buena fe, a partir de la categoría 1970 (inclusive) para abajo la inclusión de jugadores será libre, aunque el límite de cupos de lista de Buena Fe será de 35 jugadores.-

FORMA DE DISPUTA DE LOS CAMPEONATOS.- Se disputara en Primer término un Torneo Apertura y luego un Torneo Clausura, todos contra todos, de donde saldrán dos campeones. Para definir estos campeonatos si llegan dos equipos empatados en el primer puesto, se disputara un partido en cancha neutral al domingo subsiguiente., donde el ganador será el campeón, ya sea en los 80 (ochenta) minutos o si persiste la paridad se ejecutaran tiros penales en series de cinco y de uno a continuación hasta encontrar un ganador. Si llegan más de dos equipos empatados en el primer puesto para la definición del campeón se tomara en cuenta: 1º) Resultados entre sí (Primero Puntos, luego Goles), 2º) Diferencia de Gol, 3º) Goles a favor.-TORNEO LIGUILLA.- Finalmente se disputará un Torneo Liguilla que se jugara en dos zonas. La zona A compuesta por el 1º,4º, 5 º, 8 º, 9 º, 12 º puesto en la Tabla de General de puntos de Apertura más Clausura. La Zona B, compuesta por el 2 º,3 º,6 º,7 º,10 º,11º puesto en la Tabla General de Puntos de Apertura más Clausura. Para determinar las posiciones en la tabla general se tendrá en cuenta: 1º) los Puntos, 2º) La diferencia de gol, 3º) Los goles a favor, 4º) Resultados entre sí (Primero puntos, luego goles). Para determinar el Campeón se enfrentaran los ganadores de cada zona en partidos de ida y vuelta, con Sorteo de localia. De haber empate en puntos y goles se ejecutara primero una serie de 5 penales y luego serie de a uno hasta encontrar el ganador. Si en la zona se produce un empate en puntos en el primer puesto entre dos equipos, se disputara un partido en cancha neutral al domingo subsiguiente, donde saldrá el ganador de la zona, ya sea en los 80 (ochenta) minutos o si persiste la paridad se ejecutaran tiros penales en series de cinco y de uno a continuación hasta encontrar un ganador. Si llegan más de dos equipos empatados en el primer puesto para la definición del campeón se tomara en cuenta: 1º) Diferencia de Gol, 2º) Goles a favor, 3º) Resultados entre sí (Primero Puntos, luego Goles). CAMPEON TORNEO SENIOR.- Se enfrentaran los Campeones del Apertura, Clausura y Liguilla. Si un equipo gana los tres Campeonatos será el Campeón Torneo Senior 2020. Si un equipo gana dos campeonatos tendrá la ventaja deportiva que será elegir la localia en un partido de ida y vuelta, y además si finalizados estos dos partidos hay paridad en puntos y en goles será el Campeón de Senior 2020, si al termino de estos dos partidos el equipo que tiene un solo campeonato tiene más puntos o más goles, se jugara un partido en cancha neutral con los gastos y recaudaciones compartidos, y el ganador de este partido será coronado Campeón 2020.Si cada Campeonato es ganado por un equipo distinto para definir al Campeón de Senior 2020, el equipo de estos tres que tenga mayor cantidad de puntos en la tabla general de Apertura y Clausura quedara de sombrero esperando rival de un partido de ida y vuelta entre los otros dos equipos, que de quedar empatados en puntos y en goles se ejecutara primero una serie de 5 penales y luego serie de a uno hasta encontrar el ganador El ganador jugara con el equipo que quedo de sombrero un partido de ida y de vuelta, que de resultar empatados en puntos y en goles se procederá a la ejecución de 5 tiros penales y si aún persistiera la paridad se ejecutaran de uno en uno hasta encontrar el ganador, que será EL CAMPEON 2020 DEL TORNEO SENIOR, cabe destacar que las localias en la disputa de las finales entre los tres clubes distintos, siempre ira a sorteo.-

CAMBIOS EN CANCHA.- Serán libres, y podrán ingresar nuevamente, se jugará con zapatillas y bajo ningún concepto los jugadores podrán intercambiar las camisetas en el mismo encuentro a los efectos de no alterar el orden del Tribunal de Penas. No se permitirán cambios en los últimos 5 (cinco) minutos del segundo tiempo.-

CUOTA ADMINISTRATIVA.- Los equipos deberán abonar del 01 al 10 de cada mes desde el mes de marzo hasta que termine el campeonato la suma de $ 1.000 en concepto de gasto administrativo, aquel club que incumpla con el pago no se enviara la Terna Arbitral, y actuara el Tribunal de Penas en consecuencia.-

ACREDITACION EN CANCHA.- Los jugadores deberán acreditarse en el partido con fotocopia de DNI intervenida por Liga, caso contrario no podrán disputar el encuentro.-

LISTAS DE BUENA FE.- Podrán ser integradas por 35 jugadores como maximo en las categorías detalladas ut supra, deberán ser acompañadas por fotocopia de DNI que una vez selladas por Liga serán devueltas al plantel. Al final del Torneo apertura y del Torneo clausura podrán actualizarse con el mismo sistema, siempre y cuando los jugadores sustituidos no hayan integrado lista en otros clubes. No se permitirá reemplazo de jugadores por causa de sanciones disciplinarias. El tiempo para presentar la documentación en Liga será el 18/03/2020 con un modelo de Lista que será provisto por la Liga.-

DIA Y HORARIO DE LOS PARTIDOS.- Se jugaran los días domingos, cada cual en su estadio a partir de las 09:45 hs. con 15 minutos de tolerancia para el club visitante. Y la entrada será libre y gratuita.-

TRIBUNAL DE PENAS.- El Reglamento de Transgresiones y Penas será aplicado sin reducción.-

ARBITROS.- El Arancel Arbitral será de $ 4.000 y el club que haga las veces de local deberá depositar el importe en la Tesorería de la Liga el jueves anterior a la disputa del partido sin excepción, caso contrario no se enviara la Terna Arbitral y el Tribunal actuara en consecuencia.

FIXTURE SENIOR PRIMERA FECHA G.Cuero vs. Los Once J.Newbery vs. B.Norte A confirmar nombre vs. I.G.Moreno Sansinena vs. Independiente Unión vs. Racing Atlético vs. SDTA SEGUNDA FECHA Los Once vs. SDTA Racing vs. Atlético Independiente vs. Unión I.G.Moreno vs. Sansinena B.Norte vs. G.Cuero vs. J.Newbery TERCERA FECHA J.Newbery vs. Los Once vs. G.Cuero Sansinena vs. B.Norte Unión vs. I.G.Moreno Atlético vs. Independiente SDTA vs. Racing CUARTA FECHA Los Once vs. Racing Independiente vs. SDTA I.G.Moreno vs. Atlético B.Norte vs. Unión G.Cuero vs. Sansinena J.Newbery vs. QUINTA FECHA vs. Los Once Sansinena vs. J.Newbery Unión vs. G.Cuero Atlético vs. B.Norte SDTA vs. I.G.Moreno Racing vs. Independiente SEXTA FECHA Los Once vs. Independiente I.G.Moreno vs. Racing B.Norte vs. SDTA G.Cuero vs. Atlético J.Newbery vs. Unión vs. Sansinena SEPTIMA FECHA Sansinena vs. Los Once Unión vs. Atlético vs. J.Newbery SDTA vs. G.Cuero Racing vs. B.Norte Independiente vs. I.G.Moreno OCTAVA FECHA Los Once vs. I.G.Moreno B.Norte vs. Independiente G.Cuero vs. Racing J.Newbery vs. SDTA vs. Atlético Sansinena vs. Unión NOVENA FECHA Unión vs. Los Once Atlético vs. Sansinena SDTA vs. Racing vs. J.Newbery Independiente vs. G.Cuero I.G.Moreno vs. B.Norte DECIMA FECHA Los Once vs. B.Norte G.Cuero vs. I.G.Moreno J.Newbery vs. Independiente vs. Racing Sansinena vs. SDTA Unión vs. Atlético DECIMA PRIMERA FECHA Atlético vs. Los Once SDTA vs. Unión Racing vs. Sansinena Independiente vs. I.G.Moreno vs. J.Newbery B.Norte vs. G.Cuero CAMPEONATO DE DIVISIONES INFERIORES 2020

CLUBES PARTICIPANTES: Atlético, Barrio Norte, Independiente, Social G.Moreno, J.Newbery, Los Once, FCTA, SDTA, G.Cuero y Racing. FCTA.- Participará con 9na-8va-6ta Racing.-Participará con 9na-6ta *Los otros ocho equipos jugarán con las 4 categorías.

CATEGORIAS.- Por unanimidad de voto de clubes se congelan las edades SEXTA DIVISION: 2004-2005.-. SEPTIMA DIVISION: 2006-2007.- OCTAVA DIVISION: 2008-2009.- NOVENA DIVISION: 2010-2011.-

FIXTURE DIVISIONES INFERIORES

TRIBUNAL DE PENAS.- Sólo quedara excluida del tribunal la 9na. División.-

FECHA DE INICIO: Sábado 21 de marzo de 2020.-

CIERRE LIBRO DE PASES.- Cerrará 13/03/2020 a las 20:00 hs., al igual que el Libro de Pases de Primera y Tercera, todas aquellas transferencias interligas que queden en trámite, caducaran y quedaran sin efecto el día 03/04/2020 de acuerdo a la reglamentación vigente.- Los pases interclubes no quedaran en trámite, caducara su tramitación el día del cierre del libro de pases (13/03/2020 20:00hs.)

RECESO DE INVIERNO: Durante las vacaciones escolares de invierno se parara el Torneo, reiniciando conjuntamente con el ciclo lectivo.-

PELOTAS Y MEDIDAS DE LOS ARCOS.- Novena División: los arcos medirán 4 metros por dos metros, el área se marcará de 8 (ocho) por 6 (seis) metros y la línea de gol para ejecutar los penales será de 7 (siete) metros. No se permite marcar las áreas con cintas/sogas/otros que dificulten el normal desarrollo del juego.- Octava División: Los arcos medirán seis metros por dos metros, a la altura del área chica, y la marcación de la línea de fondo puede realizarse con cinta elástica/soga, la línea de gol para ejecutar los penales será de 9 (nueve) metros.-

PELOTAS.- La novena jugará con balones nº 4, el balón oficial será Euro Paris y su valor de $ 1700 y estará a venta en la Liga del Oeste.- La sexta, séptima y octava división jugaran con pelota Nº 5, Nassau Pro ($2400) o Euro Paris ($2000)

LISTA DE BUENA FE.- En novena división los niños que tengan menos de 8 años y que no estén fichados podrán integrar en lista de buena fe, se confeccionara por duplicado, adjuntando foto, fotocopia de DNI y autorización de padres, el original quedara en la liga y el duplicado será para el club con firma certificada de Liga. Las demás divisiones jugaran con ficha.- Quedará abierta la inscripción de jugadores nuevos para todas las divisiones durante todo el año

FICHAJE.- Se deja establecido que para la inscripción de nuevos jugadores, lo niños deben tener 8 años cumplidos, y la ficha deberá tener adjunta la fotocopia de documento y la autorización de los padres. Al igual que en Primera y Tercera División al nuevo fichaje se le adjuntará la fotocopia de DNI. Al duplicado para ser acreditado en el estadio.- ACREDITACION CON DNI.- Además de dar cumplimiento al punto anterior, los jugadores deberán acreditarse en el estadio con FOTOCOPIA COLOR DEL DNI ORIGINAL, jugador que no posea la fotocopia no podrá jugar el partido, caso contrario será pasible de sanciones

CONTROL FICHAS.- Se deja establecido que los árbitros deberán controlar las fichas y DNI de los jugadores junto a los delegados de los clubes, y si se observase alguna irregularidad por parte de alguno de los clubes, el juez deberá elaborar un informe y la situación será evaluada por el Tribunal de Penas que será el encargado de tomar las medidas reglamentarias.-

JUGADORES MAL HABILITADOS EN SU CATEGORIA.- Si algún equipo integra sus planteles con jugadores que excedan la edad, la Liga además de aplicar la sanción reglamentada en el RTP, suspenderá por un año al Técnico, aplicara la multa al club y eximirá de suspensión al jugador.-

ARBITROS.- Se contrata a la Agrupación de Árbitros Humberto Toledo con la cual se acuerdan los siguientes aranceles: Una División: $ 3.000; dos divisiones: $ 4.000, tres divisiones: $ 5.000, y las cuatro categorías: $ 6.000.-

VALOR DE LAS ENTRADAS: La entrada general será de $ 120,00 y los autos $ 50,00.-

FORMA DE DISPUTA DEL CAMPEONATO DE SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA DIVISION.-Se disputara un Torneo Apertura y un Torneo Clausura en dos rondas, resultando un Campeón de cada uno de los Torneos, que luego de no ser el mismo club, se enfrentaran en partido de ida y vuelta para consagrar al CAMPEON DE LIGA 2020.-

DEFINICION DEL CAMPEONATO: En caso de que lleguen empatados dos clubes, tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura la definición será de la siguiente manera: 1º) Resultados entre sí, 2º) Diferencia de gol, 3º) Goles a favor, 4º) Partido en 72 hs. Empate de tres equipos o más: 1º) Resultados entre si ,2º) Diferencia de gol; 3º) Goles a favor;.

DEFINICION FINALES GENERALES.- La definición será por puntos y diferencia de gol (partido de 180 minutos), en caso de igualdad tanto de puntos y de goles, se ejecutaran penales en serie de cinco, y en caso de persistir la paridad se realizaran de uno en uno hasta definir.

FORMA DE DIPUTA DEL TORNEO DE NOVENA DIVISION: Se jugara un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos ganadores serán los Campeones 2020 en Novena División.

DEFINICION CAMPEONES DE LIGA.- En caso que lleguen empatados 2 o más equipos en cualquiera de los Torneos de novena división, se consagraran Campeones todos.-

CAMBIOS DE JUGADORES EN NOVENA DIVISION.- Los cambios de novena división serán efectuados igual que en el resto de las divisiones.-

HORARIOS DE LOS PARTIDOS: Los encuentros darán comienzo a las 12:30 hs. con una tolerancia de 30 minutos para la primera división que juegue, salvo previo acuerdo entre los clubes mediante nota cursada por ambos a la Liga el día martes anterior al encuentro, para su debida publicación en Boletín Oficial.

SUSPENSION POR LLUVIA.- Lo suspenderá la Mesa Directiva de la Liga, previa comunicación con los clubes, la fecha suspendida se jugara la semana siguiente, en caso de que la lluvia no permita la disputa de uno de los partidos, los clubes acordaran el encuentro en la semana, caso contrario la Liga programara el encuentro. La suspensión será decretada alrededor de las 09:00 hs. de la mañana.- MULTAS.- La no presentación de categoría de divisiones inferiores será multada por el valor de 58 entradas, además de lo establecido en el art. 109 inc c) del RTP, las multas serán aplicadas por cada categoría infractora.- SUB 13 y 15.- Luego que la Liga reciba desde el Consejo Federal todas las reglamentaciones supeditadas a la disputa de los mencionados Torneos, se citara a los clubes para dar la información y se considerara el interés por parte de las distintas entidades para la participación de los certámenes.- Cabe destacar que la Liga ya hizo la pre-inscripción de participación en ambas selecciones.-

FIXTURE DIVISIONES INFERIORES

PRIMERA FECHA 21/03/2020 Atlético vs. FCTA B.Norte vs. Los Once Racing vs. J.Newbery SDTA vs. S.G.Moreno G.Cuero vs. Independiente SEGUNDA FECHA 28/03/2020 FCTA vs. G.Cuero Independiente vs. SDTA S.G.Moreno vs. Racing J.Newbery vs. B.Norte Los Once vs. Atlético TERCERA FECHA 04/04/2020 Los Once vs. FCTA Atlético vs. J.Newbery B.Norte vs. S.G.Moreno Racing vs. Independiente SDTA vs. G.Cuero CUARTA FECHA 11/04/2020 FCTA vs. SDTA G.Cuero vs. Racing Independiente vs. B.Norte S.G.Moreno vs. Atlético J.Newbery vs. Los Once QUINTA FECHA 18/04/2020 FCTA vs. J.Newbery Los Once vs. S.G.Moreno Atlético vs. Independiente B.Norte vs. G.Cuero Racing vs. SDTA SEXTA FECHA 25/04/2020 Racing vs. FCTA SDTA vs. B.Norte G.Cuero vs. Atlético Independiente vs. Los Once S.G.Moreno vs. J.Newbery SEPTIMA FECHA 09/05/2020 FCTA vs. S.G.Moreno J.Newbery vs. Independiente Los Once vs. G.Cuero Atlético vs. SDTA B.Norte vs. Racing OCTAVA FECHA 16/05/2020 B.Norte vs. FCTA Racing vs. Atlético SDTA vs. Los Once G.Cuero vs. J.Newbery Independiente vs. S.G.Moreno NOVENA FECHA 23/05/2020 FCTA vs. Independiente S.G.Moreno vs. G.Cuero J.Newbery vs. SDTA Los Once vs. Racing Atlético vs. B.Norte

CAMPEONATO DE CLUBES INFERIORES TORNEO CINCO COPAS Este Campeonato será disputado por todos los clubes que participaron en divisiones inferiores. Cada club sumará en el Torneo Apertura y en Torneo Clausura una cantidad de puntos entre todas sus categorías (9na, 8va, 7ma, 6ta) para una tabla general, los puntos conseguidos le dará una ubicación a cada club del primero al décimo puesto, en caso de empate en puntos para la clasificación general se tendrá en cuenta los puntos conseguidos entre sí; en caso de persistir la igualdad habrá diferencia de goles, si continúan iguales habrá sorteo.

Luego de haberse definido los campeones del año, los clubes se dividirán en 2 zonas en base a la ubicación en la tabla general, a saber: Zona A: 1ro 4to 5to 8vo 10mo Zona B: 2do 3ro 6to 7mo 9no

Se jugará 1 sola ronda con interzonales (todos comenzaran con 0 puntos)



Luego de finalizada esta ronda se jugaran las finales de las diferentes copas, en 2 partidos, haciendo de visitante en la primera final, el equipo que finalizó con mayor puntaje en la sumatoria de Apertura y Clausura.

Los 1ros clasificados de cada zona jugarán por la COPA DE ORO Los 2dos clasificados de cada zona jugarán por la COPA DE PLATA Los 3ros clasificados de cada zona jugarán por la COPA DE BRONCE Los 4tos clasificados de cada zona jugarán por la COPA AMISTAD Los 5tos clasificados de cada zona jugarán por la COPA ESTIMULO El ganador de cada copa será por los puntos obtenidos en esas 2 finales, si hubiera empate en puntos tiene ventaja deportiva quien haya obtenido mayor puntaje en la sumatoria de Apertura y Clausura. Este Torneo se disputara una vez que estén declarados los Campeones de Liga 2020.-

LIGA INFANTIL DE FUTBOL Lo disputarán los diez clubes que participan en el Torneo de Divisiones Inferiores los clubes participantes deberán comunicar oportunamente con antelación con que categorías participaran al club organizador.

CATEGORIAS PARTICIPANTES.- Participaran las categorías: 2011-2012-2013-2014 y 2015/16 (juntas).-

PARTIDOS.- Cada equipo deberá estar conformado como mínimo por 7 jugadores, cada partido tendrá una duración de 15 minutos consecutivos y jugara como mínimo 3 partidos las categorías, todos los partidos serán de carácter recreativo, arbitraran los partidos chicos de 6ta. División.

SEDES.- Las sedes fueron sorteadas, siendo favorecidos cinco equipos, los cuales alternarán para el próximo año con los otros cinco.

14/03/2020 Sedes: Barrio Norte (América) 02/05/2020 Sedes: Fútbol Club Tres Algarrobos 22/08/2020 Sedes: Independiente (América) 03/10/2020 Sedes: Atlético Rivadavia 28/11/2020 Sedes: Jorge Newbery (F. Olavarría)

Si un club pierde la fecha por alguna razón (lluvia por ejemplo), quedara en espera de una nueva fecha o eventualmente quedara en la lista para ocupar el primer lugar libre en el calendario 2021. (la prioridad la tendrán los 5 clubes que durante este año NO les tocó liga infantil)

VALOR DE LA ENTRADA: Tendrá un costo de $ 80,00.- VALOR DE LA INSCRIPCION.- Tendrá un valor de $ 150,00 por categoría.

HORARIO.- El horario de comienzo será a las 13:00hs., para las jornadas de día, y los horarios nocturnos los decidirá el club organizador.-

FUTBOL FEMENINO.- La Liga comunica la confirmación oficial de la Organización del Campeonato. En estado de Reglamentación, que oportunamente será publicado.-

Cabe destacar que la Asamblea paso por tres cuartos intermedios realizados el 08/02/2020, el 04/03/2020 y el 06/03/2020 y las asistencias se encuentran en Libro de Actas de asistencia de la Liga del Oeste, y se unificaron las actas en el presente Boletín a los efectos de organizar toda la reglamentación anual en un solo boletín con el objeto de que los clubes puedan agilizar la información, y que el acceso a la reglamentación sea fluida y rápida.-

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.- DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE