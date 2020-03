Coronavirus en la Provincia: Los gremios de salud le reclaman al Gobierno que tome medidas de protección

Tweet Los trabajadores de la salud agremiados en el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y en CICOP le solicitaron al gobierno de Axel Kicillof protección a los trabajadores hospitalarios y medidas puntuales para aquellos que hayan tenido contacto directo o indirecto con pacientes infectados. Los trabajadores de la salud agremiados en el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y en CICOP le solicitaron al gobierno de Axel Kicillof protección a los trabajadores hospitalarios y medidas puntuales para aquellos que hayan tenido contacto directo o indirecto con pacientes infectados. Ante la propagación del brote de Coronavirus, los gremios de la salud provinciales le pidieron al gobierno que encabeza Axel Kicillof que tome medidas de prevención para los trabajadores hospitalarios, y puntualmente para quienes tuvieron contacto con infectados. Desde el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, le dirigieron una carta al ministro de la cartera en cuestión, Daniel Gollán, donde le exigen “medidas urgentes” tendientes a la “protección de trabajadores que asisten, atienden, y cuidan directa o indirectamente a pacientes afectados al virus conocido como Coronavirus”. Pese a que entienden que “el Gobierno se encuentra abocado en la detección de manera temprana de casos, permitiendo la atención adecuada de los pacientes y la implementación de medidas de investigación, prevención y control”, destacan que “lo cierto es que a dicha tarea se encuentran abocados trabajadores del Equipo de Salud que necesitan protección laboral”. Por eso, también solicitan “el aislamiento de trabajadores que mantienen o han mantenido contacto con pacientes infectados o periodo de sospecha o diagnósticos confusos, otorgándoles licencias con goce integro de haberes y los elementos de bioseguridad adecuados, tales como vestimenta, capacitación, difusión de protocolos de protección, entre otros”. Por su parte, desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) fueron más allá y apuntaron duramente contra el gobernador. “Mientras Kicillof hace show, la provincia no está preparada para una epidemia", dijo el dirigente del gremio, Guillermo Pacagnini. En este marco, Pacagnini aseguró que “no alcanza con habilitar licencias frente al hecho ya consumado. Son medidas efectistas, puro show, lo que necesitamos es prevenir en serio”, y agregó: “La salud de lxs trabajadorxs y de la población está en riesgo, no solo por el coronavirus, sino sarampión, dengue y otras enfermedades emergentes. Sin presupuesto, sin insumos, sin personal suficiente, la provincia no está preparada para eventuales epidemias" Por último hizo hincapié en que “Kicillof privilegia el pago de la deuda usuraria en lugar de la salud pública. Por eso seguimos con el mismo presupuesto sanitario de Vidal, el más bajo de la historia. Hay que dar vuelta todo esto”, y concluyó: “En lugar de satisfacer a los usureros, hay que disponer un drástico aumento de emergencia de las partidas sanitarias para poder responder a la crisis sanitaria y las eventuales epidemias”. Próximo >