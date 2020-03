Bonifican a policías que participaron del Encuentro Nacional de Mujeres

Tweet El Gobierno bonaerense decretó el pago de un bono no remunerativo de 3 mil pesos al personal policial que trabajó durante el evento que tuvo lugar en octubre del año pasado en La Plata. El Gobierno bonaerense decretó el pago de un bono no remunerativo de 3 mil pesos al personal policial que trabajó durante el evento que tuvo lugar en octubre del año pasado en La Plata. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof, otorgará un bono no remunerativo y no bonificable de 3000 pesos al personal policial que estuvo afectado al operativo de seguridad del 34° Encuentro Nacional de Mujeres celebrado en octubre del año pasado en la ciudad de La Plata. Mediante el decreto 128 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo bonaerense aclaró que "las erogaciones que ha demandado la implementación del pago extraordinario determinado por el presente han sido atendidas con cargo al Presupuesto General Ejercicio 2019, habiendo efectuado el entonces Ministerio de Economía las adecuaciones presupuestarias pertinentes". Durante el encuentro, que se llevó a cabo del 12 al 14 de octubre de 2019 en la capital bonaerense, se generó una polémica por las condiciones en que unas 4000 agentes de la Policía bonaerense desarrollaron sus tareas. Según denuncias, muchas de ellas durmieron sobre cajas de cartón en el piso, estuvieron paradas durante 24 horas y cumplieron prolongadas cargas horarias. Próximo >