Un salliquelense quiere convertirse en el más joven en nadar en las Islas Malvinas

Se llama Gonzalo Moyano Revello y encarará este jueves mismo el Desafío del Atlántico Sur 2020 con apenas 15 años. Se llama Gonzalo Moyano Revello y encarará este jueves mismo el Desafío del Atlántico Sur 2020 con apenas 15 años. Un nadador de 15 años, oriundo de Saladillo y llamado Gonzalo Moyano Revello encarará mañana el "Desafío del Atlántico Sur 2020" y se convertirá así en el nadador masculino más joven en llegar, a nado, hasta las Islas Malvinas. Lo hará en el marco de un desafío que, por cuarto año consecutivo, encabeza Claudio Plit, cuádruple campeón mundial de aguas abiertas, bajo el lema "Malvinizar desde el Deporte". La movida cuenta con el apoyo de la Fundación No Me Olvides, creada por Julio Aro, ex combatiente. Junto a Gonzalo participarán otros siete nadadores de aguas frías de diferentes puntos del país, que pasarán una semana en las islas, donde realizarán nadadas en distintas playas como la Bahía de Darwin, Surf Bay –cerca del Faro de San Felipe– y culminando en las arenas blancas de Bertha´s Beach, siempre en aguas con temperaturas por debajo de los diez grados. Durante la estadía, además, visitarán el Cementerio Darwin, recorrerán la Isla Soledad y las diferentes zonas donde se produjeron los combates, como así también Volunteer Point al noreste de Puerto Argentino, donde se encuentra una importante reserva de pingüinos. A pesar de tener tan solo 15 años, Gonzalo es considerado un experimentado nadador en aguas abiertas, ya que acumula desde 2017 más de veinte participaciones en diferentes competencias y de todos los ámbitos: lago, laguna, arroyo, río y mar. Durante el 2017 participó en diferentes competencias en la provincia de Buenos Aires, y en el 2018, luego de cruzar el Dique La Florida en San Luis, durante el verano, comenzó a formar parte de los nadadores de aguas frías (NAF) para poder seguir nadando en época invernal. De esta manera obtiene el sub-campeonato NAF del circuito cordobés en la categoría menores mil metros con traje de neoprene. En 2019 logró buenos resultados deportivos durante su incursión de Lago Espejo, en Villa La Angostura, y en el Lago Nahuel Huapi de Bariloche, ganando las competencias de Viedma, Mar del Plata y Coronel Suárez, para consagrarse Campeón Argentino de Aguas Frías NAF en la categoría general mil metros con traje, luego de nueve fechas entre los meses de marzo y octubre. Ese año terminó con el gran desafío que fue completar la emblemática Vuelta de Obligado, competencia en el Río Paraná, uniendo las ciudades de Obligado y San Pedro en un recorrido de veinte kilómetros, llegando en el quinto lugar en su categoría luego de nadar casi cuatro horas. En el 2020 participó de la trágica Riomar Necochea 10K, donde desapareció el nadador Ezequiel Bermejo. Pese a las malas condiciones de seguridad y la ferocidad que presentó el mar en el último tramo de la carrera, Gonzalo abandonó cuando le faltaban mil metros para completar el recorrido. Este año será de mucha actividad no sólo por la experiencia de nadar en las Islas Malvinas, sino también porque participará nuevamente del Campeonato Argentino de Aguas Frías NAF, esta vez aumentando la distancia a dos mil metros con traje (en la categoría menores) entre los meses de abril y octubre. El otro gran desafío del 2020 será en el mes de junio, donde Gonzalo participará de la histórica competencia de aguas abiertas Capri-Napoles, en Italia. Formará parte de uno de los dos equipos argentinos de seis nadadores cada uno que correrán la mítica maratón acuática del golfo en aguas del Mar Tirreno, en la modalidad relevos, uniendo la Isla de Capri con la costa de Nápoles en un recorrido de treinta y seis kilómetros bajo las normas de la Federación Internacional de Natación (FINA), donde enfrentarán a equipos de Italia, Andorra, Australia, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda y Rusia. Aquí también se convertirá en el nadador argentino más joven en realizar dicha competencia, teniendo para la fecha de la competición dieciséis años y dos meses. Desde hace más de dos años Gonzalo entrena seis días a la semana, combinando su actividad entre Salliqueló y el Club All Boys de Santa Rosa, La Pampa. Reconocimiento legislativo A raíz de este viaje, y en el marco en el marco del 38° Aniversario del Día de Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, fue declarado de Beneplácito para la Cámara de Diputados de la Provincia, a partir de una iniciativa del diputado salliquelense Emiliano Balbín.