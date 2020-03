El durísimo editorial de Jonatan Viale contra el Gobierno por el coronavirus

Tweet El periodista apuntó contra "el núcleo de kirchneristas alcahuetes obsesionado en cómo los medios tratamos el coronavirus".El periodista apuntó contra "el núcleo de kirchneristas alcahuetes obsesionado en cómo los medios tratamos el coronavirus". El periodista apuntó contra "el núcleo de kirchneristas alcahuetes obsesionado en cómo los medios tratamos el coronavirus".El periodista apuntó contra "el núcleo de kirchneristas alcahuetes obsesionado en cómo los medios tratamos el coronavirus". Jonatan Viale criticó al gobierno por subestimar la crisis del coronavirus , afirmó que "ellos saben que no están a la altura" para tratar la pandemia y criticó al presidente Alberto Fernández "por sobreactuar la calma". Durante su editorial en el programa Viale 910 por radio La Red, el periodista se preguntó "¿cómo suele reaccionar el kirchnerismo ante una situación que no controla?", y respondió: "Mata al mensajero". "En 2009, Cristina Kirchner acusó a los medios de aterrorizar a la gente con la gripe A, le dijo 'aprendices de brujos y divulgadores de cataclismos'. Así pasó con la inflación y con la inseguridad; cuando el periodismo marcaba secuestros, asaltos y homicidios, Aníbal Fernández hablaba de sensación de inseguridad", reseñó. Luego, apuntó directamente contra "el núcleo de kirchneristas alcahuetes obsesionado en cómo los medios tratamos el coronavirus". No están a la altura "Si tan solo dedicaran el 1 por ciento del tiempo y la energía que invierten en criticar al periodismo, seríamos Dinamarca", dijo Viale, y continuó, lapidario: "La verdad, ellos saben que no están a la altura. Un ministro me dijo en off que 'nos comimos la curva de Ginés'." Después de comparar la crisis del campo y el mal manejo del gobierno por enfocar los problemas con una mirada ideológica, comentó la actividad académica del presidente Alberto Fernández. "No se si vieron hoy al presidente dar clases en la Facultad de Derecho de la UBA. Perfecto. Un amigo suele decirme: 'Cuando vos sobreactuás la calma, es porque algo pasa'. Es porque no estás tan tranquilo. Es un cisne negro que nadie esperaba". Ya sobre el final de su mensaje, Viale pidió "orden" que no implica "ser de izquierda ni de derecha. Lo tiene China que es comunista, lo tiene Rusia que es excomunista, lo tiene Israel que es liberal, y lo tiene Estados Unidos que es capitalista. El orden no tiene que ver con la ideología sino con normas de conducta. Imponer orden, imponer una cuarentena no es ser fascista, no sos Videla. No sos xenófobo por impedir que vengan personas de Italia o España, solo estás cuidando a tu gente". Y concluyó: "No estoy diciendo que estamos ante el fin del mundo, pero tampoco es verdad que no pasa nada. Argentina va a tener que elegir más temprano que tarde si quiere parecerse a Italia o a Alemania". Próximo >