Suspenden actividades deportivas en Argentina

Tweet El Poder Ejecutivo anunció la suspensión de espectáculos deportivos durante el mes de marzo en nuestro país. Es para eventos en los que vienen atletas desde los países más afectados, por lo que en principio no se pararía la Copa de la Superliga ni la Copa Libertadores. El Poder Ejecutivo anunció la suspensión de espectáculos deportivos durante el mes de marzo en nuestro país. Es para eventos en los que vienen atletas desde los países más afectados, por lo que en principio no se pararía la Copa de la Superliga ni la Copa Libertadores. El comunicado salió en horas del mediodía, donde el Ministerio de Deportes y Turismo, con la firma de Inés Arrondo, anunció la suspensión de toda actividad deportiva en el mes de marzo en nuestro país. La decisión se basa en la recomendación de organismos internacionales por el brote de Coronavirus. En las palabras emitidas por el organismo gubernamental se determina el cese de actividades de «torneos, competencias, giras deportivas y eventos deportivos a desarrollarse en la República Argentina». De todas formas, se habla de competiciones internacionales, en los que están involucrados certámenes de boxeo y espada, próximos a disputarse en Argentina. Sin embargo, en esta suspensión no entraría la Copa de la Superliga y resta definir qué pasará con la Libertadores, que en principio se jugaría a pesar de contar con deportistas que vienen de afuera. Aclaran que se suspenden sólo las competencias internacionales en territorio argentino Así lo aclara la titular de la Secretaría de Deportes, Inés Arrondo mediante un nuevo comunicado luego de la confusión que generó el anterior en el cual no se especificaba el detalle. Fue necesario explicar que la medida alcanza a los eventos y competencias internacionales únicamente que se desarrollen en el territorio argentino Próximo >