A 12 años de la 125: ruralistas autoconvocados pidieron que la Mesa de Enlace vuelva a negociar con el Gobierno y amenazan con un tractorazo en Capital Federal

Tweet Durante un acto realizado en San Nicolás, reclamaron que se dejen sin efecto los aumentos a las retenciones y se implemente un esquema de baja gradual de las mismas a 5 años Durante un acto realizado en San Nicolás, reclamaron que se dejen sin efecto los aumentos a las retenciones y se implemente un esquema de baja gradual de las mismas a 5 años Por Juan Martín Melo Bajo una intensa lluvia, en la ciudad bonaerense de San Nicolás, productores agropecuarios autoconvocados de diferentes puntos del país realizaron un acto en las inmediaciones de la muestra Expoagro a 12 años del inicio del conflicto por la Resolución 125, que intentó aplicar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de retenciones móviles. Del acto no participaron los dirigentes de la Mesa de Enlace. Una decisión que generó malestar entre los presentes. Los organizadores aguardaban una mayor concurrencia de productores, pero la lluvia persistente provocó una menor presencia de público y también la suspensión de la Asamblea. A partir de esto, hubo una improvisada conferencia de prensa, y una vez que el tiempo mejoró por algunas horas, decidieron llevar adelante el acto que tuvo una asistencia de casi 300 personas. Desde el lunes pasado hubo una movilización de productores del NOA y NEA hasta el lugar del acto en San Nicolás, y se quedarán hasta este viernes que finaliza Expoagro, la primera gran reunión del año de la cadena agroindustrial. "Nosotros producimos alimentos, los políticos producen pobres" A horas del cierre del cese de comercialización de granos y hacienda que organizó un sector de las entidades del campo, en rechazo al aumento de las retenciones a la soja y sus derivados, y si bien en el encuentro no se definió una continuidad de la medida de fuerza, los autoconvocados anunciaron que mantendrán vigente el reclamo de reducir la presión impositiva y reclamaron a la Mesa de Enlace que retome el diálogo con el gobierno nacional. Si eso no sucede, no descartan realizar un tractorazo a Capital Federal, en fecha a determinar. “Las Bases acompañan a la Mesa de Enlace, porque representa la unidad del sector y es el único interlocutor válido con el gobierno. Solamente pedimos coraje y valentía a los dirigentes al momento de negociar con los funcionarios”, manifestaron los autoconvocados durante una conferencia de prensa Además, aclararon: “No somos opositores al gobierno. Consideramos que es justo el reclamo que estamos haciendo, porque siempre vamos a estar movilizados en contra de las políticas que atenten contra la producción”. Unas 300 personas participaron de la asamblea al borde de la ruta También advirtieron que las actuales medidas que implementó el gobierno, provocarán una caída de la producción, menor movimiento económico en el interior del país, y una situación de quebranto para las producciones del NEA y NOA. Frente a este panorama, reclamaron una solución al desdoblamiento cambiario y que el gobierno deje sin efecto los últimos aumentos de las retenciones y se implemente un plan de reducción de retenciones a 5 años hasta su eliminación, para acompañar el proceso de crisis del país, aunque aclararon que “están en contra de dicho impuesto”. Retenciones Para realizar un nuevo aporte en momentos de crisis por el atraviesa la Argentina, los productores propusieron un esquema de retenciones del 24% para la soja, y que las mismas se destinen un 18% para pagar la deuda y lo restante para ayudar a los jubilados. Además, el esquema para maíz y trigo debería ser con una retención del 5%, y 0% para las economías regionales. Luis Etchevehere y los diputados nacionales de Cambiemos “Toti” Flores y Lucila Lehmann En otro pasaje de la reunión, hubo duras críticas a los funcionarios que no supieron administrar correctamente el aporte realizado por el campo en los últimos años en concepto de retenciones y otros impuestos. Al respecto, los autoconvovados dijeron: “El campo ha realizado un aporte muy significativo en los últimos años, pero sin embargo se amplió la pobreza y desaparecieron 82 mil productores. Alguien se tendrá que hacer cargo de esta realidad”. También hubo una mensaje al presidente de la Nación, Alberto Fernández: "Le pedimos una actitud de grandeza y que predique con el ejemplo bajando el sueldo de los funcionarios un 50%. No somos golpistas, ni enemigos del gobierno. El campo elabora alimentos y los gobernantes, pobres". Mesa de Enlace Hoy los dirigentes del campo también se pronunciaron sobre el 12° aniversario de la Resolución 125. Mediante un documento, pidieron "no repetir la historia", y agregaron, "la 125 fue una voraz e institucional medida tomada por el Poder Ejecutivo, que luego estuvo acompañada por una escalada verbal y discursiva en la que se identificaba al sector agropecuario como el enemigo a vencer y se caricaturizaba y desvalorizaba a los productores con expresiones degradantes". Se recordaron los 12 años de la Resolución 125 Y además manifestaron: "Esta medida coronaba una serie de aumentos de retenciones de los principales productos agropecuarios en los meses previos, que se sumaban a un conjunto de obstáculos y prohibiciones a las exportaciones. Todo ello se daba en un contexto de precios internacionales mucho más altos que los actuales, que no pudo aprovecharse, y que le hubiera permitido a los productores y al país generar una situación mucho más favorable. Se trató, sin dudas, de una oportunidad perdida". Entre los presentes estuvieron el ex ministro macrista Luis Etchevehere y los diputados nacionales de Cambiemos "Toti" Flores y Lucila Lehmann.