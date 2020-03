Conoce la Capilla del Cura Brochero el 14 de marzo

Tweet El grupo de Peregrinos a Pie a Lujan están invitando a la comunidad a hacer una viaje el 14 de marzo a visitar la capilla del Cura Brochero y pasar una jornada espiritual en el lugar, sin peregrinación y para toda la familia. El grupo de Peregrinos a Pie a Lujan están invitando a la comunidad a hacer una viaje el 14 de marzo a visitar la capilla del Cura Brochero y pasar una jornada espiritual en el lugar, sin peregrinación y para toda la familia. Esta actividad en el inicio del año comienza con este viaje y seguramente será el puntapie inicial de algunas actividades más a modo de tener movimientos previos a las peregrinaciones anuales de Lujan. Pablo Bobadilla y Stella Constable, Coordinadores general de las peregrinaciones a Lujan y organizadores del viaje al Cura Brochero, nos hablan de inscripciones, valor, lugar donde inscribirse y día de salida y llegada. Inscripción “Somos muchos que no conocemos la Capilla de Brochero y se nos ocurrió que era una linda idea poder hacer un viaje y de esa manera no tener que esperar un año para poder tener alguna una actividad cristiana como las Peregrinaciones que hacemos y organizamos todos los años, así que surgió la posibilidad de hacer este viaje el próximo 14 de marzo y ya tenemos abierta la inscripción a un valor ida y vuelta de 2000 $, la gente se puede inscribir llenando una planilla en la Camara de Comercio o con cualquiera del Grupo de Peregrinos…, allí haremos una recorrida por el lugar y formaremos parte de una misa también, recorreremos la capilla, el museo y otros lugares, trataremos que sea una visita espiritual, salimos el 14 de marzo a las 22 horas y volvemos el día 15 porque luego es día laborable para todos…, tenemos también la posibilidad de hacer la Peregrinación Diocesana en Lujan, oportunidad que pueden aprovechar quienes no pueden caminar, estamos analizando ese viaje también…” – aseguraron Stella y Pablo. José Gabriel Brochero San José Gabriel del Rosario Brochero (Villa Santa Rosa, 16 de marzo de 1840–Villa del Tránsito, 26 de enero de 1914) fue un presbítero católico argentino, llamado popularmente el cura gaucho. El 4 de noviembre de 1866 fue ordenado sacerdote. Primero desempeñó su ministerio sacerdotal en la catedral de Córdoba y fue prefecto de estudios del colegio seminario Nuestra Señora de Loreto. Ya en 1867, Brochero se destacó por su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba. El 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento San Alberto, conocido hoy como el valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa del Tránsito que a partir de 1916 llevaría su nombre. El valle de Traslasierra contaba entonces con unos 10 mil habitantes. El 24 de diciembre de 1869 partió de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo del curato. Allí, asumió como propias las necesidades de la gente. Con sus manos construyó iglesias y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas, animando a los pobladores a acompañarlo. En su vejez el padre Brochero enfermó de lepra como resultado de convivir con enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego antes de morir, en 1914. El proceso de canonización se inició en la década de 1960. Brochero fue declarado venerable por el papa Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato en la pequeña localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. Fue canonizado el 16 de octubre de 2016, en una celebración presidida por el propio Francisco. Próximo >