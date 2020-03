Coronavirus en la Provincia de Buenos Aires: preparan plan pedagógico ante eventual suspensión de clases

Tweet El gobierno bonaerense trabaja en la elaboración de un "plan de continuidad escolar" por si la enfermedad se expande y obliga a que se cierren las escuelas El gobierno bonaerense trabaja en la elaboración de un "plan de continuidad escolar" por si la enfermedad se expande y obliga a que se cierren las escuelas El gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja en la elaboración de un “plan de continuidad escolar” para el caso en que el avance del coronavirus haga suspender las clases o fuerce a algunos alumnos a permanecer aislados en sus casas, informaron hoy fuentes oficiales. Si bien por el momento las escuelas bonaerenses funcionan con normalidad y desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) remarcan que “bajo ningún punto de vista está la idea de interrumpir las clases” por temor a posibles contagios de Covid-19, sus autoridades comenzaron a preparar un plan pedagógico para que si ello ocurre no se pierdan días y se pueda continuar con la educación a distancia. "Se trabaja en un protocolo con materiales pedagógicos y didácticos para los distintos niveles y modalidades que determina métodos, medios y contenidos para continuar con la enseñanza, para los casos que se tenga que suspender temporariamente la concurrencia a una escuela o a determinadas aulas”, dijo una fuente de la cartera educativa a Télam. No obstante, subrayaron que “no está la idea de suspender clases” y que esta iniciativa “es mirando hacia el futuro y previendo diferentes escenarios”. Fuentes del gobierno bonaerense destacaron que se elabora este dispositivo de acompañamiento pedagógico “para que el trayecto educativo de los chicos que están en la escuela no se interrumpa y se garantice el derecho a la educación”, llegado el caso de que la expansión del virus impacte en el normal desarrollo del ciclo lectivo. Especificaron que se conformó un Comité Interministerial integrado por las áreas de Salud y Educación “para ir coordinando con Nación todas las medidas de prevención que sean necesarias” ante el avance del virus. La DGCyE hizo llegar a las escuelas una serie de recomendaciones para docentes, padres y alumnos, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad, entre los que se pide que quienes hayan ido a los países más afectados eviten el contacto social por 14 días. < Prev Próximo >