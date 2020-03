Coronavirus: una por una, las nuevas medidas adoptadas por la Ciudad de Buenos Aires

Tweet Se prohibieron los eventos masivos y se reforzó la presencia de profesionales de salud y el equipamiento en hospitales y centros médicos Se prohibieron los eventos masivos y se reforzó la presencia de profesionales de salud y el equipamiento en hospitales y centros médicos Esta mañana, en la sede de Parque Patricios, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció una serie de medidas con el fin de prevenir el contagio y la propagación del coronavirus. En una conferencia encabezada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; y el titular del SAME, Alberto Crescenti, se precisaron las nuevas decisiones que regirán a partir de hoy y durante las próximas semanas. “Primero vamos a fortalecer el sistema de salud para prevenir nuevos casos. Como hicimos con el 107”, sostuvo Rodríguez Larreta en relación al número telefónico disponible para consultas sobre coronavirus. Posteriormente, junto al ministro de Salud detallaron las disposiciones que buscarán controlar la pandemia dentro del área metropolitana: - Se prohibirán los recitales y eventos masivos no esenciales en la ciudad de Buenos Aires. - Se cancelarán los eventos típicamente enfocados al turista como los museos o el bus turístico. - No habrá público en los partidos de fútbol. - Habrá 100 camas más de cuidados intensivos. - Se convocarán 200 cargos de enfermería que hayan trabajado en el sistema público en los últimos tres años. No se retirarán enfermeros del sistema privado. - Habrá 50 médicos más en terapia intensiva. - Se compraron 80 monitores y respiradores. También 5 ambulancias nuevas para el SAME. - Se reagendará la atención programada en hospitales. - Se confirmó un equipo de acompañamiento psicosocioemocional. - Se harán seguimientos semanales con expertos en salud, en conjunto con Nación y provincia de Buenos Aires. - Se modificará el protocolo de seguimiento. - Pedido a las empresas para que expandan el teletrabajo y suspendan pasantías con público extranjero. - Restricciones para visitas en hogares de tercera edad y campaña especial en centros de tercera edad. Un plan específico para el cuidado de los mayores de 65 años. - Comunicación diaria de toda la información actual. Sin público en eventos masivos y con más equipamiento en hospitales y centros de salud "Restringir todas las actividades de alta concentración de gente que no sean esenciales para el normal funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a prohibir los recitales, los eventos de gran concentración masiva de público, eventos típicamente enfocados al turista como los museos, el bus turístico y la presencia de público en eventos deportivos, que por supuesto se puedan realizar sin público”, expresó Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta también informó que se reforzarán “todas las medidas de prevención y concientización individual. En esto la primera que ya mencioné es la necesidad del autoaislamiento de todos aquellos que hayan viajado a los países afectados o que hayan entrado en contacto cercano con alguien que haya viajado. Y reforzar la concientización en cuanto a las medidas personales. El mayor contagio viene de tocar con las manos lugares que están infectados y llevarse las manos a la cara. Tenemos un plan específico para el cuidado de la población en riesgo. Especialmente para los mayores de 65 años”. “Vamos a reforzar o redoblar todos el esfuerzo de comunicación que estamos haciendo desde el gobierno. Toda la comunicación oficial, toda la publicidad oficial va a estar enfocada solamente en este tema. Quiero agradecer que sigan colaborando a todos los medios de comunicación porque la información es prevención. La mejor manera de prevenir es que todos estén informados y tomen la responsabilidad y cuidado individual necesario”, agregó el jefe de Gobierno. Horacio Rodríguez Larreta encabezó el anuncio de las nuevas medidas para prevenir el coronavirus “Algunas de estas medidas podrán parecer exageradas, pero como gobierno siempre vamos a elegir prevenir”, sostuvo Rodríguez Larreta, quien le solicitó al ministro Quirós que especificara una serie de medidas que involucrarán a más profesionales de salud con el fin de autoabastecerse ante un hipotético escenario crítico. “Hemos comprado la totalidad de los insumos para todo el año completo. No habrá faltantes de insumos, sobre todo los insumos para la protección personal de los profesionales de la salud. Todos los presupuestos necesarios para una nueva infraestructura de 100 camas de cuidados intensivos a todo el sistema. Vamos a llamar a 200 cargos de enfermería que se hayan retirado en los últimos tres años del sistema público de salud. Tiene el triple objetivo de fortalecer el sistema de enfermería, buscar gente con experiencia en el sistema público y no querer retirar enfermeros del sistema privado para fortalecer un subsistema debilitando otro”, manifestó Quirós. Ambos funcionarios remarcaron que “no hay casos de circulación social del virus” y que los 12 confirmados de la ciudad de Buenos Aires “son importados”, mientras que existen 140 casos en estudio. Quirós sostuvo que se incorporarán “50 cargos de médicos de terapia intensiva y cuidados clínicos intensivos". También que el gobierno porteño compró “80 monitores y respiradores para hacerle acompañamiento a la tasa efectiva de pacientes críticos en un potencial pico si tuviéramos la crisis de otros países. Compramos 5 ambulancias nuevas y fortalecimos a los trabajadores del SAME”. El titular de la cartera agregó que el objetivo es “mejorar la atención en los hospitales y los servicios de salud”. Los partidos de fútbol en la ciudad de Buenos Aires se desarrollarán sin público “Se ha constituido un equipo psicosocioemocional. Aquí el componente de la respuesta de la sociedad es esencial. Lo primero que tiene que hacer el Estado es cuidar. Un equipo que sea capaz de cuidar desde el 107. Y decididamente lo vamos a ir ampliando a medida que la sociedad lo necesite. Estamos en coordinación horariamente más que diariamente con la Nación y provincia de Buenos Aires. Inauguramos un conjunto de reuniones con especialistas”, remarcó Quirós. También se reagendará la atención programada en hospitales y se le pedirá a las empresas que expandan el teletrabajo y suspendan pasantías con público extranjero. “De acuerdo a la evolución, vamos a modificar el seguimiento de enfermos leves y sospechosos fuera de hospitales. Podría ocurrir en los próximos días que modifiquemos el protocolo. La evidencia muestra que aún no hay circulación viral en la Ciudad, pero estamos preparados por si esto ocurriera. Estamos dialogando con cines y teatros para espaciar las ubicaciones del público", dijo el ministro. El funcionario volvió a hacer hincapié en el cuidado personal a través de la higiene (lavado de manos, superficies, toser y estornudar en el codo y no tocarse la cara). “Se trata de esto: necesitamos que la comunidad se comprometa a cambiar su forma de vivir y hacer las cosas. Un reflejo que todos tenemos permanentemente es tocarse la cara. Lo hacemos 50 veces por día. Es un reflejo que debemos deconstruir y reconstruir”, completó. 