Suspendida la Libertadores

Oficial: la Copa no se jugará durante la próxima semana, por decisión de la Conmebol tomada este jueves a la tarde en Asunción. La Conmebol comunicó que se suspendieron los partidos programados para la próxima semana de la Copa Libertadores, en una medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus. Esto, se supo casi al mismo tiempo en que se anunció que se aplazaban las Eliminatorias, por el mismo motivo. ¿Qué pasará después? En la siguiente semana había fecha FIFA de Eliminatorias, por lo que no había actividad programada. Así que desde Luque, Paraguay, esperarán cómo se desarrolla la enfermedad en Sudamérica, las sugerencias de los gobiernos y la situación en cada país para resolver si puede volver la actividad del torneo. Así, si vuelve la Copa, será recién en abril. Los partidos que quedaron suspendidos son éstos: Defensa y Justicia - Delfín (Martes - 17/03 19:15). Wilstermann - A. Paranaense (Martes - 17/03 19:15). Colo Colo - Peñarol (Martes - 17/03 19:15). Binacional - Liga de Quito (Martes - 17/03 21:30). Santos - Olimpia (Martes - 17/03 21:30). San Pablo - River (Martes - 17/03 21:30). Internacional - América de Cali (Miércoles - 18/03 19:15). Estudiantes de Mérida - Alianza Lima (Miércoles - 18/03 19:15). Racing - Nacional (Uruguay) (Miércoles - 18/03 19:15). U. Católica (Chile) - Gremio de Porto Alegre (Miércoles - 18/03 21:30). Bolívar - Palmeiras (Miércoles - 18/03 21:30). Libertad - Boca (Miércoles - 18/03 21:30). DIM - Caracas (Miércoles - 18/03 21:30). Guaraní - Tigre (Jueves - 19/03 19:00). Barcelona - Junior (Jueves - 19/03 21:00). ​Independiente del Valle - Flamengo (Jueves - 19/03 21:00) Debajo, el comunicado de la Conmebol