Es oficial: se aplazan las Eliminatorias

Tweet La FIFA aceptó el pedido de la Conmebol y no se jugarán las dos primeras fechas de la clasificación rumbo a Qatar 2022. La FIFA aceptó el pedido de la Conmebol y no se jugarán las dos primeras fechas de la clasificación rumbo a Qatar 2022. Como era lógico, las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2020 han sido aplazadas. En medio de la pandemia del coronavirus, varios competiciones han sido paradas en distintas partes del mundo y estos partidos de las selecciones sudamericanas no son la excepción. Pocas horas después de que la Conmebol le pidiera a la FIFA, mediante un comunicado oficial, posponer el inicio llegó la comunicación. Así, los partidos que Argentina debía jugar con Ecuador en la Bombonera y con Bolivia en La Paz se disputarán en una fecha a convenir cuando se supere este grave problema mundial. ¿Qué partidos se suspenden? Acá, la lista completa de las dos primeras fechas. PRIMERA FECHA Jueves, 26 de marzo Paraguay vs. Perú (Estadio: Defensores del Chaco, Asunción). Uruguay vs. Chile (Estadio Centenario, Montevideo) Argentina vs. Ecuador (Bombonera) Viernes, 27 de marzo Colombia vs. Venezuela (Estadio: Metropolitano, Barranquilla) Brasil vs. Bolivia (Estadio: Arena Pernambucano, Recife) SEGUNDA FECHA Martes, 31 de marzo Ecuador vs. Uruguay (Estadio: Liga Deportiva Universitaria de Quito). Venezuela vs. Paraguay (Estadio Metropolitano de Mérida) Chile vs. Colombia (Estadio Nacional, Santiago) Perú vs. Brasil (Estadio Nacional, Lima) Bolivia vs. Argentina (Estadio: Estadio Hernando Siles, La Paz) Próximo >