Coronavirus: Kicillof decretó el estado de emergencia sanitaria por 180 días

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decretó hoy "el estado de emergencia sanitaria" en todo el territorio por 180 días. La decisión surgió horas después de la suspensión de las actividades sociales y culturales. La preocupación en torno al COVID-19 llegó rápidamente a la administración de la provincia de Buenos Aires. Es que a la decisión de suspender eventos masivos en territorio bonaerense, se le sumó un decreto del gobernador Axel Kicillof que ordena "el estado de emergencia sanitaria" por 180 días. De esta manera, el Ministerio de Salud podrá instrumentar las medidas necesarias para actuar de manera eficiente y detectar casos sospechosos tempranamente, como así también monitorear brotes y contribuir a la prevención. El decreto establece la suspensión de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo y social de participación masiva por el plazo de 15 días, que podrá ser prorrogado según recomendaciones del Ministerio de Salud. Solamente se realizarán, sin público, aquellas actividades cuya reprogramación resulte imposible. También se contempla el cierre de museos, centros culturales y otros espacios artísticos y recreativos. Por otro lado, la norma instruye la aplicación de medidas para prevenir la propagación del virus en establecimientos educativos, que serán determinadas por la Dirección General de Cultura y Educación. También se instrumentarán las acciones necesarias para evitar su contagio en establecimientos penitenciarios. Finalmente, el gobernador faculta a todas las dependencias de la Administración Pública provincial a establecer modalidades de trabajo flexibles para responder a esta contingencia. Esta disposición se suma al decreto n°127/2020 que estableció una licencia de carácter excepcional para las y los trabajadores que hubiesen ingresado a la Argentina desde países con casos confirmados de coronavirus. Ante esta situación, y en diálogo con La Tecla, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, descartó suspender las clases en la provincia de Buenos Aires, a la vez que, por otra parte, apuntó contra la herencia que dejó María Eugenia Vidal en materia de salud. "Ahora estamos trabajando casi full time con el tema de coronavirus para aplanar la curva de contagio porque esa es la clave para que no colapse el sistema de salud, destinando recursos nuevos y adicionales al sistema de salud", aseguró el funcionario. Por otra paret, agregó: "Consideramos que en estos días no es necesaria la suspensión de clases en la Provincia, pero hay que tener en cuenta que esto es minuto a minuto también depende de pendiente que vaya teniendo la curva de contagio. Son temas que se están discutiendo y estudiando en el Comité de Emergencia que se ha constituido con la participación de todos los Ministerios". En tanto, también apuntó contra la administración anterior al remarcar que "se están destinando partidas especiales para compra de materiales y habilitación de nuevas camas para cuidados simples, intensivos y generales", ya que, agregó, "recibimos el sistema de salud en una situación muy complicado". "Lo estamos tratando de mejorar, tengamos en cuenta que esta es una situación extraordinaria pero todos los recursos necesarios los vamos a poner a disposición del Ministro Gollán y del resto de los ministerios para que se pueda avanzar en el control y achatamiento de la curva de contagio para que no colapse el sistema de salud que tiene problemas obviamente", concluyó.