IOMA: Otro caso de desidia destroza una familia en Trenque Lauquen

Otra actitud indiferente de la obra social hace estragos entre sus afiliados. En esta oportunidad, el damnificado es Matías Ezequiel Gozo, que padece distrofia muscular de Duchenne y permanece internado desde hace dos meses en el sanatorio de Junín. Por Juan Facundo Quiroga Nélida Martínez, mamá de Matías Ezequiel, contó que, tras una severa neumonía, tuvieron que trasladarse junto a su hijo hasta Junín, a pesar de ser oriundos de Trenque Lauquen, ya que en el hospital de su distrito no contaban con los equipos necesarios para tratarlo. "Después de 45 días en terapia intensiva, Mati fue traslado a sala común", contó Nélida. Al tiempo que señaló que no pueden regresar a su casa porque "IOMA no le autoriza la internación domiciliaria y además debe proveerle un respirador, oxígeno, CPAP y aspirador, ya que tiene dos operaciones de pulmón". Según detalló su madre, a los trece años quedó en silla de ruedas y la obra social estatal tardó nueve meses en entregarle una. Al tiempo, aclaró que su hijo hoy está "estable", "pero que tiene miedo de estar nuevamente en terapia", ya que debido a su diagnóstico corre riesgo de contraer un virus intrahospitalario. "Queremos estar en casa", afirmó Nélida. "Presenté todos los papeles correspondientes en IOMA de Trenque Launquen con la firma de los médicos de Junín, tanto yo como mi marido estamos ausentes de nuestros trabajos y nos turnamos para acompañar a Matías", sentenció. Una vez más la burocracia estatal atenta contra la salud de los bonaerenses y, en este caso, el organismo que conduce Homero Giles pone en peligro la vida de un joven. Fuente: REALPOLITIK.com.ar