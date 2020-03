Coronavirus: suspenden las licencias y las vacaciones en los hospitales bonaerenses

Tweet Es una resolución del Ministerio de Salud que generó revuelo en hospitales y dependencias oficiales ya que incluye a quienes tenían programado su descanso en las próximas semanas. El Ministro de Salud alegó que es una medida necesaria para garantizar la atención sanitaria en medio de la alerta por dengue, sarampión y coronavirus. Es una resolución del Ministerio de Salud que generó revuelo en hospitales y dependencias oficiales ya que incluye a quienes tenían programado su descanso en las próximas semanas. El Ministro de Salud alegó que es una medida necesaria para garantizar la atención sanitaria en medio de la alerta por dengue, sarampión y coronavirus. En el medio de la alerta epidemiológica declarada en la Provincia de Buenos Aires por la presencia de dengue, sarampión y coronavirus, el Ministerio de Salud emitió una resolución suspendiendo a partir de ahora las vacaciones, licencias y permisos para todo el personal a su cargo. El objetivo de la medida, según trascendió, es garantizar la cobertura de la salud en todos los centros asistenciales. La resolución llegó este jueves a todas las dependencias de la cartera y generó reacciones de los trabajadores, especialmente aquellos que tienen la licencia "por descanso" (vacaciones) concedida y tienen programado salir de la ciudad. En las próximas horas el Ministerio resolvería esas situaciones puntuales. El texto firmado por el ministro de Salud Daniel Gollan es claro sobre el punto. "Interrumpir las licencias que a la fecha se hallan concedidas y que aún no han sido iniciadas", dice. Lo cual implica que no afecta a quienes ya estaban de licencia. El alcance de la medida es a todo el personal del Ministerio de Salud, tanto los agrupados en la ley 10.430 como la de carrera profesional hospitalaria, el reglamento de becas de esa cartera y el de residencias para profesionales de la salud. Se suspenden taxativamente las licencias para descanso anual, por incorporación a las fuerzas armadas o de seguridad, por razones políticas o gremiales, por pre examen, examen o integrar una mesa examinadora, así como las licencias decenales sin goce de sueldos. No obstante, quedan excluidas las licencias por matrimonio, maternidad, paternidad y alimentación y cuidado del hijo, por adopción, por enfermedad o accidente de trabajo, para atención de familiar enfermo, por donación de órganos, piel o sangre y por duelo familiar. También quienes estén de licencia por ser víctimas de Violencia o por haber estado en las zonas afectadas por el coronavirus. En sus fundamentos, el ministro apela a la emergencia social, económica, productiva y energética que rige en la Provincia y faculta al Poder Ejecutivo “a adoptar todas las medidas necesarias durante la emergencia, que garanticen el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, unidades y centros de atención”. En lo estrictamente sanitario, fundamenta la decisión en que el país “se encuentra en estado de alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada”. Menciona que la situación actual en fase de contención, permite detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población”. El ministro de Salud Daniel Gollan Y agrega como razón de la decisión a los “índices evidenciados en los boletines epidemiológicos en función de las epidemias en curso de dengue, sarampión, y coronavirus”, lo cual obliga a “asegurar el pleno funcionamiento de la red de servicios hospitalarios”. Próximo >