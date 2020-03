Coronavirus: ante un caso confirmado, cerrarán la escuela por 14 días

Tweet El ministerio de Educación de la Provincia estableció un nuevo protocolo para evitar la propagación del virus. En qué casos se cierran los cursos o todo el establecimiento El ministerio de Educación de la Provincia estableció un nuevo protocolo para evitar la propagación del virus. En qué casos se cierran los cursos o todo el establecimiento El ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo protocolo para los casos confirmados o sospechosos de coronavirus en estudiantes, profesores o personal del establecimiento En primer lugar, cuando se confirme un caso positivo de coronavirus de estudiantes, profesores, auxiliares o directivos, la escuela deberá cerrar sus puertas hasta que se conozca el resultado final del examen o por un plazo mínimo de 14 días. De esta manera, desde el Gobierno volvieron a ratificar la no suspensión momentánea de las clases, sino que se procederá a cerrar un establecimiento siempre y cuando se detecte un caso confirmado de COVID-19. En cambio, si aparece un caso sospechoso de alumnos o profesores frente al aula, se cerrará el curso en cuestión, pero no todo el establecimiento educativo. Si el caso sospechoso es de un auxiliar o de personal directivo que no está frente a alumnos en el aula, corresponderá solamente el aislamiento de la persona sospechada de tener la enfermedad. “Las clases por ahora no están suspendidas ni mucho menos, pero eso no significa que no vaya a suceder: esto es un minuto a minuto", por eso, “estamos trabajando con herramientas vinculadas al teletrabajo, para aplicarlo en tanto sea necesario", había adelantado el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Hoy por la tarde, Trotta se reunirá con los ministros de educación de las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores Universitarios Privados (CRUP) y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales. "El trabajo hoy es ver cómo logramos detener el avance del contagio y con ese fin el Consejo de Expertos nos indican que la suspensión de clases no va a tener ningún impacto por el momento", señaló el titular de la cartera educativa. En ese sentido, Trotta sostuvo que, no obstante, "ésta es una indicación que puede cambiar en las próximas horas o días" y explicó que "estamos coordinando minuto a minuto con los especialistas". Y añadió que, además, "estamos trabajando para prepararnos si en algún momento hay que hacerlo para tener material pedagógico si es que en algún momento hay que suspender las clases". "Entiendo la preocupación que tenemos como padres, pero más allá de la mirada que de cada uno pueda tener tenemos que confiar en lo que dicen los especialistas", sostuvo. Según precisaron desde la cartera educativa bonaerense, se ha distribuido en todos los establecimientos educativos un Protocolo de higiene y cuidado personal y un Protocolo para orientar al personal auxiliar de las escuelas en las tareas de limpieza y desinfección desde un enfoque preventivo y de cuidado de la salud. El primero explica el procedimiento para un correcto lavado de manos, los cuidados al toser o estornudar, no llevarse las manos a los ojos y nariz, desinfectar los objetos y ventilar ambientes. Sugiere también, evitar compartir mate, vasos, botellas o platos. El segundo determina los procedimientos de higiene en tres momentos secuenciales: limpieza, desinfección y ventilación, tanto de superficies como de ambientes, teniendo en cuenta la especificidad de los diferentes materiales existentes en la escuela (mosaico, madera o plástico, por ejemplo) y de los lugares de mayor utilización (picaportes, teclados) como así también los baños de estudiantes y docentes. El protocolo establece también los cuidados de la salud para el personal auxiliar ante la utilización de las sustancias implicadas en el proceso. Adicionalmente, se ha dispuesto una partida presupuestaria extraordinaria a los consejos escolares para reforzar la provisión de insumos de limpieza, higiene y desinfección. Por otra parte, fue provisto a los establecimientos educativos el Protocolo de manejo frente a casos sospechosos de Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) para instituciones del sector público, privado y de seguridad social que ha sido elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia y el documento Indicaciones para la limitación del coronavirus en los establecimientos educativos. Este documento indica la suspensión temporal de los actos escolares y las actividades educativas que involucren a más de un curso o sección y establece el procedimiento para que las autoridades de los establecimientos educativos puedan actuar para limitar la propagación del virus en las escuelas. La DGCyE puso además en funcionamiento comisiones distritales de salud en las escuelas, que tienen la misión de instrumentar en cada distrito las medidas y recomendaciones para el sistema educativo. Estas comisiones están compuestas por el equipo de supervisores del sistema educativo y profesionales de la salud de cada municipio. Por otra parte, más de 200 médicos y profesionales del sistema educativo provincial están realizando talleres sobre prevención de coronavirus, dengue y sarampión con directivos, docentes, auxiliares y estudiantes. Ante un escenario dinámico que está siendo monitoreado en tiempo real, las medidas y recomendaciones se van actualizando conforme evoluciona la situación.