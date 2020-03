El Casino Club no cierra y sigue en marcha un torneo de póker

Tweet Ya son varios los eventos y festivales privados que se han suspendido en medio de las recomendaciones para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus. ¿Qué va a hacer el Casino Club de Santa Rosa? Por ahora, según comunicó por las redes sociales, sigue con sus puertas abiertas. Incluso con un torneo patagónico de póker, que se desarrollará este fin de semana y que atraerá jugadores de todo el sur del país. Ya son varios los eventos y festivales privados que se han suspendido en medio de las recomendaciones para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus. ¿Qué va a hacer el Casino Club de Santa Rosa? Según comunicó, habrá desinfección de superficies, disposición de alcohol en gel y difusión de los recaudos de higiene personal. Incluso, podrían establecer la reducción de ingreso de público a las salas. Ayer, el gobernador Sergio Ziliotto prohibió las actividades masivas organizadas por el Estado. Además, entre otras medidas, invitó a los empresarios privados a sumarse. Por eso, por el momento, es una decisión de cada empresa si cierra o no. Por lo pronto, este mediodía del viernes la intendencia santarroseña dispuso una serie de medidas preventivas en el marco de la declaración del brote de coronavirus como una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y en consonancia con lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández y el gobernador. Así, emitió una resolución en la que adhirió a los decretos gubernamentales 521/2020 y 522/2020, por los que se prohíben los acontecimientos públicos masivos para así evitar aglomeraciones. En el mismo sentido, en cuanto a la actividad privada, resolvió que el municipio podrá disponer del cierre, clausura y/o no habilitación de cualquier evento masivo de toda índole. Sin boliches bailables en Victorica El municipio de Victorica anunció este viernes que suspendió temporalmente la actividad de los dos boliches bailables en la localidad. La información fue comunicada por el intendente Hugo Kenny luego de reunirse con los propietarios de los locales. «Agradecemos la predisposición de los propietarios y el compromiso con nuestros vecinos», expresó. Tres casos sospechosos y 150 aislados en La Pampa El número cambia hora tras hora. Este mediodía, en la provincia de La Pampa había tres casos sospechosos y unas 150 personas en cuarentena por el brote de coronavirus, según pudo saber Diario Textual. Este centenar y medio de aislados -entre ellos, 65 soldados- no tiene síntomas de la enfermedad: se trata de hombres y mujeres que han tenido contacto directo con los tres casos sospechosos o han ingresado al país proveniente de las zonas donde circula el virus -como España, Italia, Estados Unidos, Alemania, China o Corea del Sur-. Se encuentran en sus domicilios. Suspensión de actividades en La Pampa Ayer, el gobernador Sergio Ziliotto anunció la creación de un Comité de Crisis por el avance del coronavirus y estableció la suspensión de los actos públicos e institucionales por noventa días en La Pampa. También suspendió la temporada de caza y paralelamente puso en cuarentena a todos los cotos de la provincia. Además adhirió al decreto del presidente Alberto Fernández que dispuso la ampliación de la emergencia sanitaria y dijo que, por el momento, las clases continuarán con normalidad. Qué es La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre y dolor de gargante) que, en casos graves, puede producir una neumonía. El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro) con una persona infectada cuando tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas respiratorias (saliva o secreciones nasales). Cómo prevenirlo Las autoridades están haciendo una serie de recomendaciones para prevenirlo. Son las siguientes: -Lavate las manos bien con frecuencia. -Cubrite con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás. -Ventilá los ambientes y limpiá las superficies y objetos que usás con frecuencia. -Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca. -Ante un cuadro de fiebre, tos o dificultad para respirar, llamá por teléfono al médico. Si es posible, evitar la concurrencia al consultorio. Próximo >