Expertos de la UNLP desaconsejan la fabricación casera de

Aseguran que el método es sencillo, pero que requiere de conocimientos farmacéuticos para combinar los ingredientes, seguir un protocolo específico y contar con equipamiento adecuado. Escuchá cómo podés reemplazarlo con una nueva fórmula de alcohol líquido. El Director de la Unidad de Producción de Medicamento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP; Arturo Hoya, desaconsejó la "fabricación casera" del denominado "alcohol en gel", y explicó qué tipo de graduación alcohólica es más eficaz para contener el virus, en el caso de no contar con ese producto que escasea en las góndolas. En los últimos días, circularon por las redes "fórmulas" para la elaboración "casera" del alcohol en gel, el producto de alta demanda por parte de la sociedad, como consecuencia de la propagación del Corona Virus, que vio incrementado su precio ante la escasez de provisión frente al nivel de la demanda En declaraciones, Hoya admitió que la elaboración de ese producto, a priori, es de una "metodología sencilla", pero aclaro que "requiere de experiencia y conocimiento de la cuestión farmacéutica, porque combinados mal los ingredientes, pueden dar cualquier cosa". "Cualquier persona entrenada, con conocimientos básicos, conociendo los componentes y realizando los protocolos pero con el equipamiento adecuado, podría hacerlo", aseguró Hoya, pero aclaro que "yo soy de los que considera que estas cosas las deben hacer los especialistas, en este caso los farmacéuticos o la industria" Se trata, según dijo, de una técnica "que no es compleja" pero que demanda de "un manejo y conocimiento específico" para poder lograr un producto eficaz ¿Sirve el alcohol líquido tal como se comercializa? En ese contexto, el especialista aclaró que tampoco resulta ser eficaz el alcohol líquido tal como se comercializa, porque –dijo- "el alcohol que conocemos, tiene 96% de alcohol, y 4% de agua", aunque aclaró que "no es estrictamente esa la fórmula, pero es más o menos así". "Ese alcohol, si bien es efectivo, no es tan efectivo como un alcohol un poco más diluido", aseguró. Se trata, según dijo, del "alcohol 70", que es un alcohol con menos cantidad de alcohol y más agua, y que justamente la participación de más agua en esta nueva mezcla, hace que el alcohol tenga mejor efecto anti-microbio que el alcohol 96" Finalmente aclaró que "si producís una dilución tal que ahora el alcohol sea "alcohol 70", esa solución, hidroalcohólica, es más efectiva que el alcohol 96"