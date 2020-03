Coronavirus: activaron el protocolo de prevención en el puerto de Buenos Aires por un crucero proveniente de Chile

Tweet La embarcación transportaba a unos 900 turistas. No se reportaron casos con síntomas compatibles con COVID-19. Fueron autorizados a desembarcar La embarcación transportaba a unos 900 turistas. No se reportaron casos con síntomas compatibles con COVID-19. Fueron autorizados a desembarcar Un crucero proveniente de Chile amarró esta mañana en el puerto de Buenos Aires y las autoridades sanitarias activaron el protocolo de prevención para evitar la posible propagación del coronavirus. En la embarcación, que llevaba más de dos semanas de navegación, viajanban aproximadamente 900 turistas a los cuales se les solicitó la declaración jurada sanitaria. Las autoridades del puerto informaron que la terminal de cruceros Quinquela Martín fue especialmente acondicionada y preparada: se reforzó la desinfección de las áreas comunes y se intensificaron los controles preventivos. La nave, llamada Viking Júpiter, zarpó desde Chile y pasó por la Patagonia argentina. Buenos Aires fue el último destino previsto en el itinerario. Según informaron, no se declaró ningún caso sospechoso, y además, se cumplieron con todas las medidas establecidas por Sanidad de Fronteras quién, además de revisar las declaraciones juradas sobre el estado de salud de la tripulación y de los pasajeros, abordó el buque para realizar un control más exhaustivo. Ante la certeza de que ninguna de las personas abordo presentaba sintomatología compatible con el virus, se les permitió desembarcar. Los pasajeros descienden Hoy, la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación estableció las siguientes recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 para los buques que ingresen a nuestro país: - Personas asintomáticas que hayan transitado en los últimos 14 días por zonas de transmisión sostenida, establecidas por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, se recomienda restricción del descenso del buque y aislamiento. - Personas asintomáticas que NO hayan transitado en los últimos 14 días por zonas de transmisión sostenida, establecidas por la autoridad nacional al momento del desembarco, podrán desembarcar. - Buque con al menos una persona sintomática que haya transitado en zonas de transmisión sostenida, establecidas por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, o configura un caso sospechoso según la autoridad sanitaria, ésta o quien ejerza su función delegada, debe declarar en cuarentena al buque. Rechazan el desembarco de un crucero en Ushuaia Este sábado, el gobierno provincial dispuso que el crucero Ventus Australis, que zarpó desde Chile, podrá amarrar en el puerto de Ushuaia pero los pasajeros, provenientes de diversos países que estuvieron por zonas afectadas, no podrán bajar de la embarcación. Según explicaron fuentes oficiales, la nave no cumple con el período de aislamiento establecido por decreto. El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, detalló que “el Puerto no está cerrado lo que restringe es el descenso de pasajeros que hayan estado dentro de los últimos 14 días por una zona afectada”. Por otra parte, el Presidente de la DPP recordó que “los pasajeros deben cumplimentar con toda la documentación que la autoridad sanitaria nacional establece, como es presentar declaraciones juradas donde se detalla que las personas vienen en buenas condiciones. Esta documentación está firmada por el médico y el capitán”. Mayores medidas de control El ministro de Salud Ginés González García y Alberto Fernández Mientras tanto el Gobierno evalúa la posibilidad concreta de cerrar todas las fronteras terrestres de la Argentina en el caso de que se acelere el avance de casos de contagio, en una medida similar a la que tomó con la cancelación de vuelos internacionales provenientes de las zonas afectadas por la pandemia. Según explicaron hoy a Infobae fuentes de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández se encuentra monitoreando a cada momento la evolución de los casos confirmados en el país -que de momento son 34- y cree que es viable un cierre total de fronteras como medida preventiva, tal como lo hicieron varios países del mundo, entre ellos, Israel e Italia. El Presidente analizó el tema con los ministros de Salud, Ginés González García; de Seguridad, Sabina Frederic, y de Interior, Wado de Pedro, entre otros. Desde la Casa Rosada explicaron que el cierre de los 160 pasos fronterizos terrestres de la Argentina sólo se implantaría para las personas aunque no así para las mercaderías. La idea es que no se vea afectada la economía más de lo que ya la está afectando esta pandemia. A nivel global, el brote ha provocado al menos 5.764 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre y ya se contabilizaron más de 151.760 casos de contagio en 137 países o territorios. China continental (sin contar Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, tiene un total de 80.824 personas contagiadas, de las que 3.189 murieron y 65.541 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas se han registrado solamente 11 nuevos casos y 13 fallecimientos. Después de China, los países más afectados son Italia, con 1.441 muertos y 21.157 casos; Irán, con 611 muertos (12.729 casos); España, con 183 muertos (5.753 casos) y Francia, con 79 muertos (3.661 casos).