River no se presentó a jugar y sería sancionado con “pérdida del partido, deducción de puntos y multa” según el reglamento

Tweet Tal como lo había anunciado, las autoridades de River no se presentaron este sábado a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán en el Monumental, delegación que sin embargo llegó a Buenos Aires para cumplir con su obligación, tanto como lo hizo el árbitro Germán Delfino. Las autoridades del Millonario habían informado que tomarían la medida para proteger al plantel en medio de la pandemia mundial por coronavirus. Ante este escenario, ¿qué sanción podría recibir River? De acuerdo con el artículo 109 Transgresión y Penas de la AFA la institución sería sancionada con "pérdida de partido, deducción de puntos y multa". "Pérdida del partido deduciéndole los puntos correspondientes a dicho partido más otros tres que se les restarán de la tabla de posiciones del respectivo campeonato oficial al finalizar el mismo y multa de conformidad con lo prescripto en este artículo 109º, al club cuyo equipo NO SE PRESENTE a las órdenes del árbitro dentro del plazo perentorio de quince minutos contados desde la hora oficialmente fijada para la iniciación del partido", informa el reglamento. De esta manera, River perdería su partido ante Atlético Tucumán, se le descontarían 3 unidades y recibiría una multa económica equivalente al valor de 2.250 entradas, al tratarse de un conjunto de Primera División. No obstante, el artículo aclara que "el Tribunal de Disciplina podrá eximir de la multa al club cuyo equipo no se hubiera presentado a jugar o se hubiera presentado fuera del término reglamentario por causas ajenas a su voluntad, siempre que las mismas sean justificadas en forma satisfactoria a juicio del Tribunal De Disciplina Deportiva de la AFA, en cuyo caso solamente descontará tres puntos". Este sábado, los utileros del cuadro visitante, acompañados del vicepresidente del club, Enrique Salvatierra, arribaron al Monumental cerca de las 15 horas y fueron impedidos de ingresar. Más tarde, fue el árbitro Germán Delfino, junto con una escribana, quien llegó a Núñez y se encontró con la misma situación: "Al momento que no se puede ingresar al estadio, que lo mismo le pasó a la gente de Atlético Tucumán, creo que es innecesario que el plantel se haga presente. Con el simple hecho de presentar la planilla de formaciones ya está". Minutos más tarde, la Superliga emitió un nuevo comunicado en donde se informó que la escribana pública nacional Marisa Galarza dejó constancia de la situación y que labró el acta correspondiente. Vale destacar que en un principio todo hacía indicar que Atlético Tucumán tampoco se iba a presentar, a raíz de las declaraciones de Cristian Lucchetti, uno de los referentes del plantel. "La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud. Está en riesgo nuestra salud, de nuestras familias, seres queridos. Creo que lo ideal hubiera sido tomar una decisión. Esta fecha se juega y seguro la que viene no se va a jugar", esbozó el arquero. Sin embargo, a los pocos minutos, el Decano emitió un comunicado mostrándose en otra dirección. "De conformidad con el comunicado emitido por la Superliga Argentina de Fútbol en el día de la fecha, el Club Atlético Tucumán informa que acata y comparte el mismo en todos y cada uno de sus términos. Por lo tanto, nuestra institución se presentará este sábado a jugar el partido de acuerdo a la programación establecida oportunamente", expresó el club tucumano.