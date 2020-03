Pese a las medidas de prevención por el coronavirus, organizaciones de izquierda convocan a marchar el 24 de marzo

Tweet El viernes, los organismos de derechos humanos anunciaron la suspensión de la histórica movilización El viernes, los organismos de derechos humanos anunciaron la suspensión de la histórica movilización En el marco de las medidas de prevención impuestas ante el avance del coronavirus en la Argentina, el gobierno nacional habilitó el cierre de lugares de concurrencia de público, como museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes o piscinas. También puso a disposición de las autoridades de provincias y municipios la posibilidad de suspender eventos y espectáculos masivos, “a fin de evitar los conglomerados de personas para mitigar el impacto sanitario de la pandemia”. Para dentro de diez días, el 24 de marzo, estaba prevista la tradicional movilización por el Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, en un comunicado difundido ayer, organismos de derechos humanos comunicaron la suspensión de la histórica marcha atendiendo las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. “El 24 de marzo es una fecha muy importante, en la que miles de familias, sobrevivientes, compañeras, compañeros y el pueblo en su conjunto nos manifestamos y seguimos luchando por Memoria, Verdad y Justicia. No obstante, y con mucha prudencia, hemos analizado la situación y decidido suspender la convocatoria a movilizarse a Plaza de Mayo, acorde a los protocolos y disposiciones de los organismos de gobierno” coincidieron en un texto al que se adhirieron Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; la Asociación Buena Memoria; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. No obstante, en el 44 aniversario del inicio del último Golpe de Estado habrá actividad. Es que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que aglutina a organismos y organizaciones de izquierda, decidió -por el momento- seguir adelante con la convocatoria e informó que se movilizarán a partir de las 15 desde el Congreso a Plaza de Mayo. El llamamiento se realiza bajo distintas consignas, que van desde el rechazo al Fondo Monetario Internacional y al pago de la deuda hasta la libertad de presos políticos y el apoyo al proyecto de ley por el aborto legal seguro y gratuito. “No damos vuelta la página. Cárcel ya a todos los genocidas. Fuera el FMI. No al pago de la deuda. 30.000 compañeras y compañeras detenidos desaparecidos, presentes!”, se lee en el texto de la convocatoria. Y entre las consignas se agregan: “Contra la impunidad de ayer y de hoy. Por la restitución de la indentidad de les jóvenes apropiades. Por la apertura de todos los archivos de la dictadura. Basta de ajuste. Libertad a los presos políticos. Basta de persecución cárcel por luchar. Aborto legal ya. Sí al proyecto de la campaña nacional”. La decisión de mantener adelante la convocatoria va contra la corriente de las iniciativas que adoptaron no solo el gobierno nacional sino también las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. El jueves pasado, el gobierno porteño anunció la suspensión de todos los eventos a los cuales concurran más de 200 personas. Esta medida tiene un plazo de, por lo menos, 30 días desde esa fecha. Fue así que se cancelaron recitales, espacios culturales, atractivos turísticos y actividades de alta concentración de gente. Las restricciones también llegaron al fútbol: los partidos se jugarán sin la presencia de público. < Prev Próximo >