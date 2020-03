Con restricción de visitas y más insumos, los hospitales de La Plata se preparan para el coronavirus

Tweet Las autoridades bonaerenses preparan una batería de medidas que comenzarán a aplicarse desde el próximo lunes en todos los hospitales públicos del territorio provincial. Los pacientes solo podrán ser visitados por una persona, los recién nacidos por sus padres o tutores, se adecuarán los establecimientos y se dotarán de insumos básicos para enfrentar la pandemia. Las autoridades bonaerenses preparan una batería de medidas que comenzarán a aplicarse desde el próximo lunes en todos los hospitales públicos del territorio provincial. Los pacientes solo podrán ser visitados por una persona, los recién nacidos por sus padres o tutores, se adecuarán los establecimientos y se dotarán de insumos básicos para enfrentar la pandemia. El brote de COVID-19 mantiene en vilo a todo el país. Con 45 casos confirmados, 40 todavía activos, dos muertes y tres pacientes dados de alta, la autoridades bonaerenses preparan una Resolución que entrará en vigencia el próximo lunes y estipula una serie de medidas que buscan contener los contagios que, en territorio provincial, ya ascienden a 11 casos confirmados. El texto de la norma impone, entre otras medidas, una fuerte restricción a las visitas. Los pacientes internados en centros de salud públicos solo podrán ser visitados por una persona, mientras que a los servicios de neonatología solo accederán los padres o tutores legales de los pequeños. En todos los casos, además, se deberá constatar que no viajaron fuera del país ni provienen de países por los que deberían estar aislados y que, a la vez, no presentan síntomas del coronavirus. Entre las disposiciones impulsadas por las autoridades bonaerenses también se encuentran una serie de medidas específicas que se refieren a la adecuación de los establecimientos, protocolos de circulación del personal y las visitas, la capacitación de los profesionales y hasta la dotación de insumos clave para combatir el virus y evitar nuevos contagios. Según pudo saberse, la Resolución será envidada a las autoridades de todos los centros de salud provinciales, quienes, además, deberán detallar cuáles son las necesidades actuales de los insumos médicos más requeridos en medio del brote. Se trata, en particular, de barbijos N° 95, barbijos quirúrgicos, kits de camisolines, cofias y botas; antiparras, alcohol en gel, hisopos, termómetros, máscaras para nebulizar, máscaras de oxígeno, guantes y tubos endotraqueales. El brote que comenzó en diciembre del año pasado en la provincia china de Wuhan mantiene en vilo al mundo. En la Provincia hay 11 casos confirmados y otros 136 en estudio. En todo el país esa cifra asciende a 45, aunque solo 40 se encuentran activos, luego de que tres pacientes fueran dados de alta y otros dos murieran a causa de la enfermedad. El coronavirus ya se cobró la vida de más de 5.800 personas, más de 156 mil todavía permanecen infectadas y otras 72 mil ya fueron dadas de alta tras haber transitado la enfermedad. Próximo >