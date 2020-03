El Gobierno suspendió las clases hasta el 31 de marzo, cerró las fronteras y licencia a mayores de 65 años en todo el país

Tweet Fue en la Residencia de Olivos, en medio de la preocupación por el contagio. Participaron Kicillof y Rodríguez Larreta y funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Fue en la Residencia de Olivos, en medio de la preocupación por el contagio. Participaron Kicillof y Rodríguez Larreta y funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde en la Residencia de Olivos una reunión interministerial de seguimiento del coronavirus COVID-19 con el objetivo de analizar la evolución de la situación y las acciones a tomar. A su término anunció nuevas medidas para evitar la propagación del Coronavirus. "Hemos tomado la decisión de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo, con el proposito de minimizar el tránsito de alumnos", anunció Fernández. "Analizamos el tema de las clases, con la idea de que podemos hacer algo para evitar la circulación del virus en menores, que tienen un nivel de contagio que no es importante, que no son factor de riesgo y no han causado numeros trascendentales en casos letales pero son portadores y terminan contagiando a padres y adultos", dijo el Presidente. La meta es "hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros. Todos los casos que hemos tenido es que tarde lo más posible en ocnvertirse en un virus autóctono. Ganando tiempo podemos administrar la cuestión de la salud". La decisión se basó en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero no es la única: también se cierran las fronteras por el mismo lapso de tiempo y se dispone la prohibición de espectáculos de toda índole. "Hemos cerrado la frontera de la arentina: durante los próximos 15 días, período que puede ser prorrogable, las fronteras se han cerrado. Lo hacemos porque el virus no viene solamente de europa, sino que está empezando a afectar a países limítrofes", explicó el Presidente. Participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; gran parte del Gabinete Nacional, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y asesores de distintas organizaciones médicas y científicas. Próximo >