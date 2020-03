Después de adherir a la Emergencia Sanitaria provincial el Presidente del HCD explicó los alcances

Tweet En la primera sesión pública ordinaria llevada a cabo el pasado jueves en el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia se trató y aprobó la adhesión al decreto que horas antes había establecido el gobierno provincial sobre la Emergencia Sanitaria. El edil Jorge Pablo Rosolen nos dejó sus consideraciones en Master FM 102.1. En la primera sesión pública ordinaria llevada a cabo el pasado jueves en el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia se trató y aprobó la adhesión al decreto que horas antes había establecido el gobierno provincial sobre la Emergencia Sanitaria. LA ADHESIÓN “Desde Rivadavia estamos dispuestos a actuar en concordancia con lo que disponga el estado es así antes de la sesión pautada para las 19:30 horas, se elaboró el decreto antes de la misma ya que hora antes lo había hecho el estado provincial y luego se votó por unanimidad en la 1º sesión pública del año y el decreto es por 180 días y expresa la suspensión de varias actividades de masivo público y en forma rigurosa…, al hacerlo al apuro quedaron algunas cuestiones como eventos privados de cumpleaños y casamientos y en tanto y en cuanto las provincia y nación no derive nuevas directivas, en Rivadavia estos eventos se van a poder llevar a cabo, sea cual sea el número de invitados…, luego todo lo público queda suspendido y en el caso de bares y restaurantes pueden seguir funcionando, no así los canto bares o boliches bailables…, pero reiteramos, mañana el estado emite un nuevo decreto y con más rigurosidad, y deberemos someternos a eso también y de la misma manera, pero siempre hay que tener en cuenta que la responsabilidad comienza por el accionar de uno mismo…” – aseguro Jorge Pablo Rosolen, Pte. del HCD. Suspensión de clases “Por más que el gobierno ha decidido no suspender las clases, según mi opinión, creo que no pasa más de la semana entrante y las suspenden, lo digo desde el punto de vista del sentido común…, no tenemos que esperar que el estado ponga límites, estamos ante una pandemia histórica y no podemos esperar a o que nos diga papa y mama, pero la verdad es que el objetivo es que el virus no se expanda y la única forma es tratando de evitar el contacto entre nosotros, acá hay una responsabilidad que supera al estado, creo que ya es netamente nuestra…” – aseguro el funcionario Legislativo agregando finalmente que – “a esta altura ya todos sabemos que hacer, y eso es ser responsable con nuestra acciones y desiciones…” NOTA: Al momento de realizar la entrevista, el viernes por la mañana, el gobierno nacional no había tomado todavía la decisión de suspender las clases. En la tarde del domingo se conoció la noticia por parte del Presidente Alberto Fernández de la suspensión de clases hasta el 31 de marzo en todos los niveles. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >