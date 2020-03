Cuatro ciudadanos europeos violaron la cuarentena en La Pampa y se fugaron

Tweet Cuatro ciudadanos europeos no acataron la cuarentena preventiva obligatoria y se fugaron de los campos en donde estaban cumpliendo el aislamiento. Tres son franceses y estaban cazando en un coto -Los Araucanos- en la zona de General Acha, mientras que el restante es un empresario español dueño del establecimiento rural Los Caldenes, en Cuchillo Có. La Policía y la Provincia pusieron en marcha un operativo para dar con sus paraderos. Cuatro ciudadanos europeos no acataron la cuarentena preventiva obligatoria y se fugaron de los campos en donde estaban cumpliendo el aislamiento. Tres son franceses y estaban cazando en un coto -Los Araucanos- en la zona de General Acha, mientras que el restante es un empresario español dueño del establecimiento rural Los Caldenes, en Cuchillo Có. La Policía y la Provincia pusieron en marcha un operativo para dar con sus paraderos. Por el avance de la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto en donde estableció la cuarentena obligatoria de 14 días para aquellas personas que, en los últimos días, hayan arribado de los países denominados «de riesgo». Ante esta disposición, varios ciudadanos extranjeros, principalmente cazadores, fueron notificados por la Policía para que cumplan con este aislamiento. Sin embargo, cuatro de ellos decidieron hacer caso omiso. Según informaron fuentes policiales a LA ARENA, uno de los prófugos es un ciudadano español, dueño del campo Los Caldenes en Cuchillo Co. La alerta provino del área de Salud, que junto a personal policial, fueron al establecimiento y constataron que el empresario no estaba cumpliendo la cuarentena. Una situación similar con tres franceses, que se encontraban en el coto de caza Los Araucanos, en la zona rural de General Acha. Ellos fueron notificados de que debían guardar cuarentena, pero posteriormente se retiraron del lugar. La denuncia provino del dueño del lugar. La Policía no sabe donde están. Fuente: Infopico < Prev Próximo >