El lado B del coronavirus: turistas invaden Monte Hermoso frente al pedido de

La particular y negligente situación se desarrolló en el puesto de control a la ciudad balnearia. Casi dos kilómetros de fila de vehículos conformaron un escenario similar a "plena temporada", en un contexto de emergencia sanitaria. A menos de 24 horas de la batería de medidas preventivas dispuestas por el Gobierno Nacional y de lo recomendado por el Municipio local en función del necesario aislamiento para evitar la propagación del coronavirus, el ingreso a Monte Hermoso lució atestado de vehículos como si fuera un día más de temporada turística y poco tuviera que ver la gravedad de una emergencia sanitaria. Casi dos kilómetros de automóviles, camionetas y demás rodados, conformaron una marcha incesante sobre el puesto de control 1 de la localidad balnearia. Un contexto negligente frente al pedido de un aislamiento prudencial por parte de las distintas autoridades políticas y sanitarias del país, bajo el lema #QuedateEnTuCasa. Personal de Tránsito Urbano y de la Secretaría de Salud del Municipio montehermoseño llevaron adelante un control preventivo para indagar y revisar a toda persona que ingrese al distrito. Los visitantes debieron responder un cuestionario y firmarlo, con carácter de declaración jurada, en el que se los indagaba sobre su procedencia de países declarados de riesgo; si presentaban alguna sintomatología como fiebre tos y dolor de garganta; si estuvieron en contacto con alguna persona sospechada de contaminación del coronavirus. Además se solicitó información del lugar a alojarse en la ciudad y un número de contacto. Los servidores públicos determinaron que alrededor de un 90% accedió a la ciudad "con fines turísticos", y sólo algunos pocos por cuestiones laborales o de otra índole. "Lamentablemente es una cola que no ha parado. Desde las 8 que estamos controlando. La gente ha venido a vacacionar y no a cuidarse como corresponde, quedándose en su casa", señaló el encargado del operativo de control a Telefe Noticias. Y agregó:"Estamos para tratar de reducir el peligro y la gente no toma conciencia. Vienen a pasar días de vacaciones y Gobierno aconsejó que se queden en sus casas, se cuiden y no lo hacen lamentablemente". El trabajador municipal aclaró que no hubo síntomas sospechosos de la enfermedad en los visitantes y por tal motivo "no hubo que excluir a nadie de la ruta". "Parece plena temporada", sentenció con indignación. Cabe recordar que el Ejecutivo Municipal aclaró en un comunicado que, de constatarse que algún ocupante no haya respetado la cuarentena respecto al protocolo establecido a nivel nacional para el tratamiento del virus, se le prohibirá el ingreso al distrito, teniendo que retornar a su lugar de origen. Los jubilados en riesgo frente al coronavirus: largas colas en un banco bahiense El presidente Alberto Fernández dispuso ayer el licenciamiento de todas las personas mayores de 65 años e indicó que para esta franja de riesgo sanitario frente al Covid-19, la idea es "asignarles horarios de atención específicos en lugares como bancos y centros de salud para que no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente". Sin embargo, el Banco Industrial de San Martín y Las Heras mostró largas colas de clientes. Entre ellos, jubilados, con el peligro latente que implica una eventual circulación viral que afecte a las poblaciones más vulnerables. El Banco Francés, ubicado en la primera cuadra de calle Chiclana, también desbordó de clientes en la puerta. Muchos de los cuales resultaron ser mayores de 65 años, y con poca distancia preventiva entre ellos, a diferencia de lo estipulado en las distintas recomendaciones sanitarias para la realización de trámites. Cabe destacar que en las próximas 48 horas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) sancionarán una normativa conjunta para que los apoderados de los jubilados y pensionados puedan hacer por ellos todos los trámites, incluyendo retirar dinero de sus cuentas.