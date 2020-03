No concurras, mejor llamanos

Tweet En vista de las últimas medidas protocolares adoptadas a modo de prevención, recomendamos a los vecinos no concurrir a la Municipalidad y al Hospital, salvo en casos de urgencia. En vista de las últimas medidas protocolares adoptadas a modo de prevención, recomendamos a los vecinos no concurrir a la Municipalidad y al Hospital, salvo en casos de urgencia. Para realizar consultas y/o trámites, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos Hospital: 02337- 452100 / 452178 Municipalidad: 02337- 404486 / 452006 La Dirección de Tercera Edad puso a disposición la línea (2392) 616541 para brindar asesoramiento respecto a los cuidados requeridos para este grupo etario. Para dudas vinculadas al uso del Programa RED, pueden comunicarse al (2392) 534356. No hay ninguna descripción de la foto disponible. Próximo >