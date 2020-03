Distanciamiento social: qué significa y por qué es importante para prevenir el coronavirus

Tweet Tras la confirmación de 11 nuevos casos ayer en el país y un número total de infectados que ya asciende a 56, el Gobierno dispuso nuevas medidas para evitar la circulación local del virus. Qué objetivo tiene la recomendación de evitar el contacto social Tras la confirmación de 11 nuevos casos ayer en el país y un número total de infectados que ya asciende a 56, el Gobierno dispuso nuevas medidas para evitar la circulación local del virus. Con más de 173 mil casos y 6.600 muertes en todo el mundo, el coronavirus se expande a una velocidad que sorprende hasta a los más experimentados epidemiólogos y sanitaristas. Cuando a principios de enero se conoció que algunas personas estaban enfermas en China por un nuevo virus surgido en el mercado de animales de Wuhan, nadie imaginó que dos meses después la enfermedad llegaría a más de 100 países en todo el mundo y sería declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, y en línea con las últimas recomendaciones del organismo internacional de “adoptar medidas drásticas y se ataque en conjunto la proliferación del virus”, ayer el presidente Alberto Fernández anunció un paquete de medidas para mitigar el avance de la enfermedad en el país. “Sabemos que todos los casos que hemos tenido de coronavirus son importados y tenemos que tratar que tarde lo más posible en transformarse en un virus autóctono. Seguramente eso en algún momento va a ocurrir, pero ganar tiempo es muy importante. Ganando tiempo podemos administrar la cuestión sanitaria”, introdujo Fernández en una conferencia de prensa realizada ayer domingo por la tarde en la Quinta Presidencial de Olivos, en la que puso en conocimiento la suspensión de clases, cierre de fronteras por 15 días, cierre de cines y teatros y cierre de shoppings, entre otras medidas. El distanciamiento social implica que la mayor cantidad de actividades se llevan a cabo en los hogares Se sabe que, en esta línea, el distanciamiento social es la práctica para reducir el contacto cercano entre las personas para frenar la propagación de infecciones o enfermedades. Y que las medidas de distanciamiento social incluyen limitar la reunión de grandes grupos de personas, cerrar edificios y cancelar eventos. Pero, ¿por qué es importante esta medida? “El distanciamiento es vital para ayudar a la contención y es una obligación cívica que habla de solidaridad y de pensar en el principal objetivo, que es evitar la muerte de las personas mayores y demás grupos de riesgo”. El médico infectólogo Tomás Orduna (MN 61528) explicó a Infobae que “si bien la Argentina aún está en fase de contención, es elemental que toda la sociedad acompañe las medidas que dispuso el Gobierno”. El jefe de Medicina Tropical y Medicina del viajero del Hospital Muñiz señaló que “el distanciamiento significa volverse un poco más ermitaño y que todas las actividades se desarrollen preferentemente dentro de las casas y cuando se sale a lugares donde hay muchas personas mantener el mínimo contacto con ellas”. En ese sentido, el especialista recomendó: “Lo que no es esencial ni urgente, como hacerse un chequeo de rutina, por ejemplo, lo ideal es posponerlo para más adelante, para dentro de tres semanas por lo menos”. “Habrá que ver qué pasa con el medio de transporte, pero al cerrar cines, teatros y suspender las clases hace que haya menos movimiento en las ciudades”. Lo que no está recomendado Reuniones grupales Pijamadas Organizar reuniones de niños Conciertos y recitales Ir al teatro Eventos atléticos, como maratones Concurrir a comercios abarrotados de gente Ir a shoppings Entrenamiento en el gimnasio Recibir visitas en casa Contratar personal para trabajos que no son urgentes en casa Movilizarse en medios de transporte masivo Con precaución Ir a un restaurante Ir al supermercado Comprar comida preparada Ir a la farmacia Hacer deportes en un parque al aire libre Ir a la biblioteca Servicios religiosos Irse de viaje Lo que se puede hacer con tranquilidad Dar un paseo Hacer una excursión Hacer trabajos de jardinería Limpiar un armario, hacer orden en casa Leer un libro Escuchar música Cocinar Hacer noches de juegos en familia Ir a dar una vuelta en el auto Hacer videochats grupales Ver su programa favorito en la televisión Ver a un amigo Verificar si están bien los vecinos mayores Próximo >