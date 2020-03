La policía local dio precisiones sobre el suicidio de la mujer en América

Tweet El luctuoso hecho sucedió en la madrugada del lunes 16 en calle General Rodríguez donde una joven de tan solo 39 años de edad decidió quitarse la vida. El Comisario Inspector Sergio Rodríguez, dio la información que se puede brindar en estos casos. El luctuoso hecho sucedió en la madrugada del lunes 16 en calle General Rodríguez donde una joven de tan solo 39 años de edad decidió quitarse la vida. Hecho lamentable Es el segundo caso en lo que va del mes de marzo – “aproximadamente a las 5:10 de la madrugada se recibe un llamado telefónico dando cuenta de un hecho que presumimos podría tratarse de un hecho de conflictividad familiar, ya que quien llamo estaba bajo una crisis que no aportaba demasiados datos…, personal se acercó hasta General Rodríguez 559 de este medio y se encuentra el cuerpo de una mujer sin vida colgado en una habitación, se contuvo a la persona que había llamado por teléfono, se llamó al Hospital, el medico que se apersono comprobó el deceso, se encontró una misiva dando explicación sobre el hecho (la mujer dejo expresado por escrito su decisión), estamos ante un suicido, la víctima es Barrera Mónica Beatriz de 39 años de edad, domiciliada en el lugar y oriunda de Colonia Seré…” – señalo Rodríguez. Medidas por Coronavirus “Hemos advertido una disminución considerable del movimiento en la comunidad, de la nocturnidad por sobre todas las cosas, en las localidades hasta ahora esta todo normal, todo se ira adhiriendo a las medidas establecidas para resguardo, la verdad que hasta ahora no tenemos más que agregar…, en nuestro caso personal tenemos diversas directivas internas con distintas pautas para trabajar ante determinado tipo de situaciones…, si bien no es un protocolo, hay distintas normativas para desarrollar, hasta ahora tenemos la misma modalidad de trabajo aunque si extremando medidas de prevención personales…” – aseguro el Comisario Inspector Sergio Rodriguez ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >