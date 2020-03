El Registro de las Personas de América adhiere a las medidas por el Coronavirus

Tweet El encargado de la oficina local, Martin Perez, hablo para Master FM sobre el protocolo que se lleva a cabo en la oficina de América y contó sobre el hecho de vandalismo por el cual rompieron las plantas que están puestas en el sector del parque. Ajustando al protocolo “Como toda oficina pública estamos ajustándonos al protocolo restringiendo la circulación de gente dentro de la oficina, por ejemplo lo único que se está haciendo es actas de nacimiento y defunciones, nada más, de hecho contamos con una oficina en el Hospital Municipal para el registro de los nacimientos y la misma ha sido cerrada en este tiempo establecido por el gobierno nacional de 15 días…, mientras tanto se encuentra cerrada la puerta del frente del edificio, se entra por la galería del patio y solo accede una persona por vez y evacuar las consultas lo más rápido posible para que la gente no se acumule esperando…” – señalo Perez agregando que – “el personal en la oficina utiliza permanentemente alcohol en gel, limpiamos los escritorios permanentemente y al ser poco el personal estamos bien, la única modificación es la atención al público…, de esto salimos lo antes posible unificando voluntades…, hay un casamiento el próximo 28 y por el momento está planteado que se lleve a cabo el acto con los contrayente y los dos testigos, sin invitados…” – aseguro Martin Perez, encargado de la Oficina del registro de las Personas en América. Vandalismo en el patio Un edificio reacondicionado a nuevo hace muy poco tiempo, está tomando más lindo color con un patio por el cual puede transitar cualquier vecino que pasa por la esquina cortando camino e incluso disfrutar de un patio tipo parque con arboleda y bancos para descansar. Este hermoso lugar fue atacado por vándalos que rompieron dos plantas – “es una lástima encontrarnos con este hecho ya que hubo mucha gente trabajando para hermosear este lugar y hay gente que permanentemente cuida de la parquizacion y bueno, hoy nos encontramos con dos plantas rotas, no contamos con cámaras pero no s el hecho de tener cámaras, la pena es lastimas las plantas de esa manera…, he pasado fines de semana por el lugar y he visto gente disfrutando del mismo tomando mates y es una lástima que otros lo utilicen para esto, es una pena…” – señalo el funcionario provincial. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA LAS IMÁGENES < Prev Próximo >