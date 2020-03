Medidas en el Banco Nación ante el Coronavirus

Tweet El Gerente del Banco de la Nación Argentina Sucursal América, Jorge Silva, hablo en Master FM 102.1 sobre las medidas que se toman desde la entidad bancaria por la crisis del COVID-19. El Gerente del Banco de la Nación Argentina Sucursal América, Jorge Silva, hablo en Master FM 102.1 sobre las medidas que se toman desde la entidad bancaria por la crisis del COVID-19. Creación de Comité de Crisis “El día viernes a la tarde se creó un Comité de Crisis encabezado por el gerente general para elaborar un plan de prevención para activar el protocolo por el Coronavirus y se expresó que tomando en cuenta la Pandemia existente se han tomado medidas que modifican las operatorias de sucursales con motivo de resguardar la salud de los empleados y clientes manteniendo la continuidad operativa de los servicios del banco y permitiendo la organización COMUNICADO BANCO DE LA NACION ARGENTINA Se lleva a conocimiento que, conforme a lo establecido por el Comité de Crisis del BNA, en respuesta a la situación de pandemia existente, se han tomado las siguientes medidas que modifican la operatoria de Sucursales. Las mismas se han tomado con el objeto resguardar la salud de los empleados, de los clientes, manteniendo la continuidad operativa del negocio del Banco y permitiendo a la Organización proteger su reputación y sus relaciones con clientes y proveedores. CAMBIOS EN LA OPERATORIA DE SUCURSALES - Limitar extracciones en cajeros humanos. SOLO se podrán atender operaciones superiores a $30.000.- - Direccionar toda la operatoria de otorgamiento de préstamos personales a canales electrónicos. - Establecer al Centro de Contactos como UNICO canal de atención de reclamos. Para Suc AMÉRICA los mails: 2980ger@bna.com.ar 2980pco@bna.com.ar 2980pop@bna.com.ar 2980sec@bna.com.ar O a los teléfonos: 453150 – 453250 - 454283 - Suspender el plazo del control de supervivencia –fe de vida- - Las medidas tienen carácter transitorio y un plazo de duración de 30 días. De carácter permanente se habilita el Alta No Presencial. BANCO DE LA NACION ARGENTINA, 14 DE MARZO DE 2020 NOS CUIDAMOS, LOS CIUDAMOS Otras cuestiones “Se suspende también la operación de Fe de Vida que hacen los abuelos por el termino de 60 días y la Anses activo un sistema mediante el cual se hace igual la operación asumiendo el Banco cualquier fraude que surgiera y en las últimas horas se está estableciendo que los apoderados de los adultos mayores puedan hacer esas operaciones así de esa manera los abuelos no tienen que ir al banco absolutamente para nada que son justamente los de mayor riesgo…, todo esto tiene un plan de acción por 30 días, por el momento, son las medidas extremas que toma el estado nacional que solo tiene que ver con la prevención, no hay que alarmarse, solo quedarse tranquilos en casita…” – expreso el Gerente del Banco Nación sucursal América, Jorge Silva ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >