No son vacaciones: en Monte Hermoso lanzan una campaña para evitar la llegada de turistas

Un distrito eminentemente turístico enfoca por estas horas sus esfuerzos en evitar la afluencia de público. Se trata de Monte Hermoso, distante a 100 kilómetros de Bahía Blanca y lugar de preferencia para los veraneantes de esa ciudad. En las últimas horas, producto de las medidas de Gobierno, que licenció a grupos de riesgo y estableció pautas para evitar el contagio, decenas de turistas empezaron a ingresar a la ciudad, extendiendo la posibilidad de ingreso del Coronavirus a la ciudad. Por eso, la comuna lanzó en las horas previas una campaña con eslogan tajante: "No estamos de vacaciones. Unite a la campaña #YoMeQuedoEnCasa", es la placa que se difundió a través de las redes sociales. #AlertaCoronavirus #SeamosResponsables

Es importante evitar la circulación para no poner en riesgo a nadie. Seamos conscientes del daño que podemos o nos pueden generar. #YoMeQuedoEnCasa #NosCuidamosEntreTodos pic.twitter.com/hIvfYEUmoK — Monte Hermoso (@Monte_Hermoso) March 16, 2020 "Es importante evitar la circulación para no poner en riesgo a nadie. Seamos conscientes del daño que podemos o nos pueden generar", reforzaron las redes sociales de la municipalidad que conduce Alejandro Dichiara. Para complementarla, se instalaron controles de acceso en la ciudad. A todos los turistas que ingresan se les toma la temperatura para prevenir el ingreso de personas con fiebre o síntomas compatibles con el Coronavirus. Las quejas no se hicieron esperar.