Organizarán turnos y alternancias para que no todos los docentes deban concurrir a las escuelas

El Gobierno respondió al planteo del Frente de Unidad y permitió que se organicen "guardias, alternancias y turnos" mientras no haya asistencia de alumnos a clases. Las autoridades bonaerenses respondieron ayer de manera favorable a un pedido de los gremios nucleados en el Frente de Unidad (AMET - FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA) para resguardar la salud de los docentes mientras dure la decisión de no dictar clases para evitar la propagación del coronavirus. Ayer hubo un planteo formal en ese sentido que fue respondido a última hora, tras una reunión con la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila; la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el Ministro de Salud, Daniel Gollan, y el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Ahí se notificaron cambios en el esquema de "emergencia" con el que se atenderá la "continuidad pedagógica" y el Servicio Alimentario Escolar mientras dure el parate educativo.