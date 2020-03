Alberto Fernández: “Voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a los que aumenten precios”

Tweet El Presidente adelantó una de las medidas que se anunciarán hoy en el marco de la pandemia del coronavirus. Además, les pidió especialmente a las personas licenciadas que no salgan de sus casas El Presidente adelantó una de las medidas que se anunciarán hoy en el marco de la pandemia del coronavirus. Además, les pidió especialmente a las personas licenciadas que no salgan de sus casas El presidente Alberto Fernández adelantó que en las próximas horas anunciará una batería de medidas destinadas a atenuar el impacto económico de la pandemia de coronavirus. Una de las iniciativas estará dirigida a los sectores que aumentaron precios de insumos médicos y alimentos en las últimas semanas como respuesta al aumento de la demanda de esos productos. "Sépanlo. Voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente los precios”, adelantó, con tono tajante, en diálogo con el periodista Andy Kusnetzoff en radio Metro. “En un rato, cuando conozcan las mediadas económicas, van a ver cómo hemos puesto a trabajar a todos en conjunto para ir contra los especuladores, contra los que suben los precios indebidamente, contra los que acumulan mercadería para esperar un mejor precio y venderlas mas caros. Contra todos voy a ser impiadoso”, aseguró. “No me digan que uso los recursos del Estado a mi antojo, los voy a usar a favor de la gente. El que especula merece el peor de los castigos sociales, es imperdonable especular con la salud de la gente”, agregó. El jefe de Estado informó que como consecuencia de las iniciativas que se anunciarán en las próximas horas, el equilibrio fiscal dejará de ser una de las prioridades de su gestión. “Necesitamos inyectar recursos para que la economía se siga moviendo y el trabajo se sostenga”, puntualizó. “Hacés esto y se complica la cuestión fiscal, pero esta vez lo más importante es sostener la economía. Hasta Merkel lo dijo: cuando hay una emergencia y estás en terapia intensiva en materia económica, lo que necesitás es más tiempo”, desarrolló. Próximo >