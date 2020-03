La Ansés y el Pami anunciaron cambios sobre la fe de vida y los medicamentos crónicos

Tweet Dieron a conocer una serie de medidas para tratar de evitar que sea necesario concurrir a sus sucursales Dieron a conocer una serie de medidas para tratar de evitar que sea necesario concurrir a sus sucursales La Ansés, el Pami y el Banco Nación informaron que realizarán cambios en la atención al público a raíz de la pandemia del coronavirus. A partir de este martes 17, la Ansés y las Unidades de Atención Integral (UDAI) sólo atenderán a las personas que tengan un turno previamente asignado. También se reprogramarán los turnos otorgados con anterioridad al día de hoy. Se explicó que los nuevos turnos tendrán como prioridad a los trámites urgentes, por lo cual otros trámites que puedan ser efectuados a través de la WEB o del teléfono número 130 no serán atendidos en las oficinas. Allí se detalló que los trámites que se pueden realizar por la web o llamando al 130 son Constancias (Certificación Negativa, seguimiento de expedientes, Autónomos, CODEM, CUIL, Historia laboral), Clave de seguridad social, Fecha y lugar de cobro y Cambio boca de pago. En cambio, los trámites que se pueden hacer exclusivamente por la web son: Presentación de Certificado escolar, Presentación de Libreta AUH, Créditos ANSES AUH, Créditos ANSES SUAF, Programa Hogar, Tarifa social gas, Solicitud de certificados RENABAP, consultas sobre cuotas y consultas de expedientes. Sólo por el 130: Cambios- Alta bocas de pago y Asignación familiar por nacimiento o adopción o matrimonio. Como medidas adicionales tomadas en conjunto con el Banco Central, se dispuso: - Aliento a la utilización del uso de la tarjeta de débito - Trámites a través de las páginas WEB de los bancos - Ampliación del monto de retiro - Adopción de recaudos en las sucursales para evitar la aglomeración y colas, con especial énfasis en las que involucren a adultos mayores. También se informó que se está trabajando en un “marco normativo para permitir la habilitación de los apoderados para retirar dinero en efectivo con la sola acreditación de tal carácter y el reemplazo de la huella digital por una declaración jurada firmada por el beneficiario y un representante a fin de facilitar el cumplimiento de la fe de vida”. Por su parte, el Banco Nación anunció las siguientes medidas: - Se suspende la exigencia de fe de vida presencial para jubilados por 30 días. Podrán percibir su jubilación en un cajero automático sin necesidad de este tramite. - Promover el uso de los canales electrónicos (web, app celular) para evitar concurrir a sucursales. En la web del banco nación se dispondrán instructivos para facilitar dicha tarea. - En las sucursales se distribuirán folletos con instructivos. - En las sucursales se regulará el ingreso de personas de modo de evitar grandes concentraciones de clientes. - Se dispondrá de un servicio de asistencia telefónica para facilitar la Operatoria en canales digitales 0810-666-4444 Y el PAMI informó que tomará medidas para mejorar la atención de los jubilados: - Modificaciones en la línea de atención para UGL y agencias. 6 modificaciones que podrán descomprimir un 75% de la demanda de público. - Renovación automática de medicamentos por 60 días. Los afiliados que necesiten concurrir a una agencia para renovar su RTF no necesitarán hacerlo y se validará centralizadamente por los próximos 60 días. - Inicio del trámite de afiliación de PAMI online. Se habilita opción para dar inicio al trámite afiliatorio del titular y su grupo familiar. - Certificación Negativa de PAMI digital. Aquellas personas que necesiten presentar un comprobante que demuestre su no afliación al instituto para presentarlo a otra obra social podrán realizarlo desde la página web. - Renovación de credencial online. Toda persona que quiera renovar o halla perdido su credencial podrán realizar su trámite desde la página web. - Nuevo sistema de turnos online. Para administrar la demanda en las agencias se simplificará el sistema de turnos online evitando la confluencia masiva y esperas prolongadas de las personas afiliadas. - Recepción de documentación digital. Para los trámites que requieran la presentación de documentación respaldatoria se habilitará una dirección de correo electrónico para cada agencia o UGL para el envío y recepción de la documentación digital que se gestionará en cada agencia evitando que la persona afiliada deba concurrir a presentarla. < Prev Próximo >