Es oficial: se paran el fútbol y los entrenamientos

El fútbol argentino se suspendió oficialmente este martes. El anuncio fue efectuado por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, a través de una carta que le envió a la Superliga y a la AFA, y la cual también le llegó a Sergio Marchi, titular de Futbolistas Agremiados. Entre otras medidas, se resolvió también que no habrá entrenamientos.​ La posición que tomaron los jugadores de parar la pelota fue clave para inclinar la balanza, ya que desde el Gobierno nacional la intención el domingo era continuar a puertas cerradas. "En virtud de la situación de público conocimiento, en el marco de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al COVID-19 y habiendo recibido la preocupación por parte de Futbolistas Argentinos Agremiados, solicitamos tenga a bien suspender la realización de los partidos de todas las categorías programadas por la entidad que preside usted hasta el 31 de marzo de 2020. Asimismo, recomendamos la suspensión de los entrenamientos de los planteles por el mismo período", dice la carta de Lammens para Tapia y Tinelli. El comunicado firmado por Lammens. La medida finalmente fue tomada por el Gobierno, luego de la presión que ejercieron los futbolistas desde el inicio de la primera fecha de la Copa Superliga, y pese a que en un comienzo la idea dirigencial y política era continuar la actividad a puertas cerradas. Este comunicado que salió de las oficinas del Ministerio de Turismo y Deportes había sido anticipado un rato antes por el titular del gremio de los futbolistas: "Es una situación difícil para todos. Hablé con los capitanes de cada equipo para explicarles le decisión y cómo fueron los pasos. Tenemos que tener temple y hacerle caso a las autoridades, cuidarnos entre todos. Hoy termina Sarmiento - Gimnasia de Mendoza como habíamos dicho, ya que corresponde que termine la fecha, y luego se suspende", aseguró Marchi en conferencia de prensa. Más allá de que River ​se puso a la vanguardia del parate con sus jugadores, quienes con la aprobación de la dirigencia y Gallardo decidieron no presentarse a jugar el sábado contra Atlético Tucumán, Marchi condenó esta situación: "Hay que terminar con River si, River no, hay que discutirlo en otro momento eso. Si jugó, si no jugó, si cerró el estadio... No podemos tomar decisiones individuales, si cada uno hace lo que se le antoja esto es un caos. La medida tiene que ser solidaria y organiza". Por otra parte, Marchi aseguró que la idea es aprovechar la repercusión que genera el fútbol para ayudar con la pelea frente al coronavirus (Covid-19): "El futbolista va a colaborar con la problemática. Estamos viendo en formalizar un protocolo, tener charlas con el Ministerio de Salud. El miedo previene cosas pero el pánico no es bueno, hay que ayudarnos entre todos y ver cómo salimos de esta situación indeseada". Marchi concluyó: "Los contratos están formados y hay que cumplirlos, mucha gente se quedó en su casa. Todos los que podemos haremos el esfuerzo de que nuestros trabajadores se queden pero hay que seguir pagándoles el jornal para evitar un mal peor. Vamos a esperar que salga la resolución que está redactando el Estado. El Ministro (Lammens) la explicará y nosotros vamos a acompañar de forma inteligente".