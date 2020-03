Coronavirus en Argentina: una historia de infidelidad obligó a aislar a todo un pueblo

Tweet Selva, un pequeño pueblo del sur santiagueño, se encuentra totalmente aislado y cerrado. Nadie entra ni sale. No se puede cargar nafta, no hay bares ni restaurantes abiertos, las escuelas y los edificios públicos están cerrados, los locales comerciales tampoco abren y sólo la farmacia y un pequeño super, atienden de a ratos. Parece un pueblo fantasma en algunos momentos del día. Selva, un pequeño pueblo del sur santiagueño, se encuentra totalmente aislado y cerrado. Nadie entra ni sale. No se puede cargar nafta, no hay bares ni restaurantes abiertos, las escuelas y los edificios públicos están cerrados, los locales comerciales tampoco abren y sólo la farmacia y un pequeño super, atienden de a ratos. Parece un pueblo fantasma en algunos momentos del día. El reencuentro de dos viejos conocidos, que derivó en una historia de infidelidad, puso en jaque a todo el pueblo, que ahora transita la cuarentena del coronavirus ​por la irresponsabilidad de los amantes. Hace poco más de una semana, una joven mujer regresó de España ​y se instaló en su domicilio en Córdoba. Desde allí, se comunicó con un viejo conocido, un joven de 27 años que reside en Selva, con quien en su adolescencia se presume que había tenido algún tipo de relación. Y lo invitó a que viajara a la ciudad mediterránea para reencontrarse. Ambos tuvieron un fogoso encuentro en esa ciudad. Allí, ella le comentó a él detalles de su viaje por España y hasta le confesó que había tenido síntomas del COVID-19. Eso no importo. Intimaron igual. El viernes, el joven selvense regresó al pueblo y concurrió a un asado de bienvenida, junto a una veintena de amigos. Entre tragos y anécdotas y ya avanzada la reunión, dio detalles del encuentro con su vieja amiga y hasta llegó a deslizar que estaba infectada con el virus. Varios de sus amigos no podían creer lo que estaba contando, por lo que uno de ellos avisó a las autoridades del pueblo. De inmediato se movilizó la Policía y personal del Ministerio de Salud. Fue un escándalo interprovincial: según fuentes a las que tuvo acceso Clarín, funcionarios santiagueños se comunicaron con sus pares del gobierno cordobés para informar el caso de la mujer, la que fue identificada en pocas horas y obligada a aislarse. Según trascendió, el marido de la mujer también estaría siendo sometido a aislamiento ante la presunción de contagio. Lo mismo pasa con el fugaz amante. Todos los asistentes al asado de bienvenida del joven, más sus familias, fueron aislados preventivamente, hasta tanto se reciban los resultados de los análisis. Selva es la ciudad cabecera del departamento Rivadavia, 310 kilómetros al sur de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional N° 34, en el límite con Santa Fe. Tiene unos 2.500 habitantes y colinda con Ceres, sobre la provincia vecina, que también por estas horas está aislada. Fue el propio gobernador, Gerardo Zamora, quien el sábado a la tarde comunicó que “como una medida extrema de prevención, acabamos de declarar en cuarentena toda la localidad de Selva, la que ha quedado cerrada al ingreso y egreso de personas y vedada cualquier tipo de actividad con permanencia en los hogares de sus habitantes”. < Prev Próximo >