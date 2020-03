Confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de contagiados asciende a 79

Tweet En Jujuy y Salta se registraron los primeros pacientes. También se contabilizaron cuatro en la ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia de Buenos Aires, dos en Córdoba, uno en Río Negro, uno en Chaco y dos restantes en Entre Ríos y Santa Cruz, ambos de nacionalidad extranjera En Jujuy y Salta se registraron los primeros pacientes. También se contabilizaron cuatro en la ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia de Buenos Aires, dos en Córdoba, uno en Río Negro, uno en Chaco y dos restantes en Entre Ríos y Santa Cruz, ambos de nacionalidad extranjera El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes que son 14 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 79 personas en todo el país. De los casos, 12 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los restantes son recientes contactos estrechos de casos confirmados. Según el informe, son cuatro de la ciudad de Buenos Aires, dos de la Provincia de Buenos Aires, dos de Córdoba uno de Chaco, uno de Jujuy, uno de Salta, uno de Río Negro y los restantes de Entre Ríos y Santa Cruz, ambos de nacionalidad extranjera. Las provincias norteñas confirmaron los primeros casos de coronavirus. Así, son 11 los distritos que tienen casos confirmados del virus que se transformó en pandemia y que obligó al gobierno nacional a tomar medidas drásticas para tratar de contenerlo. El caso salteño se trata de un hombre de 40 años que llegó al país desde hace 6 días procedente de Madrid, España, una de las ciudades del mundo donde se multiplicaron los infectados en los últimos días. El paciente es un abogado conocido en el ambiente judicial salteño. Está internado en la Clínica Altos de Salta de Swiss Medical. En Jujuy el caso es de una mujer de 45 años, oriunda de San Salvador de Jujuy, que viajó por diferentes países de Europa. Estuvo en Italia, Francia y España. Está internada en el Hospital San Roque. Es un nuevo caso importado. En el caso de Río Negro, se trata de una mujer que reside en la localidad de Cipolletti y que está internada en una clínica privada de Neuquén. Una postal común en la zona de arribos del aeropuerto de Ezeiza Hasta el momento se produjeron dos muertes: el 7 de marzo la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich. Luego, el 13 de marzo, otro hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco. La mayoría de los casos son importados y solamente se dio contagio local en contactos estrechos. Además, hay cientos de casos en análisis y los especialistas coinciden en que es fundamental desacelerar los contagios para garantizar una respuesta adecuada del sistema de salud. Previo a la difusión de los nuevos números, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que se implementará un bono de $3.000 para perceptores de planes sociales (Hacemos Futuro y Salario Social Complementario) más un banco de materiales para pequeñas obras en el barrio. Más temprano, el ministro de Transporte, Mario Meoni, había anunciado que desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país. Además, a partir del mismo viernes, todos los colectivos y trenes del Área Metropolitana solamente podrán transportar pasajeros sentados. Mediante las redes sociales, los miles de argentinos que se encuentran varados en el exterior se quejaron por la falta de respuestas ante la imposibilidad de regresar al país. Se estima que son alrededor de 23 mil aquellos que tenían pasaje de regreso y aún no pudieron retornar debido a la pandemia del coronavirus. En ese contexto, el Gobierno admitió que el operativo para traerlos de regreso se complicó por el cierre de fronteras en Europa. Según detallaron a Infobae funcionarios de Cancillería, el Gobierno está desplegando un operativo de contención en más de 55 consulados alrededor del mundo para atender el reclamo de los miles de argentinos que quieren volver al país. En el aeropuerto de Ezeiza, los argentinos que regresan al país traen barbijos Hasta ahora hay cinco vuelos programados de Aerolíneas Argentinas para regresar entre el 19 y 20 de marzo desde Miami y Madrid, con un grupo de gente que está en el exterior. Pero también adelantaron en el Gobierno que desde el Ministerio de Transporte se negocia con empresas aéreas de otros países para que dispongan de los vuelos programados de regreso a Buenos Aires. En la medida que tomó el presidente Alberto Fernández durante la semana anterior se estableció que todos los vuelos provenientes de las zonas afectadas y transmisión sostenida queden suspendidos por 30 días. Se trata de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, Europa, Chile y Brasil. En las últimas 72 horas el gobierno nacional tomó una batería de medidas para tratar de contener el avance del coronavirus y bajar el nivel de circulación que pueda tener entre los ciudadanos. Para eso, el Poder Ejecutivo decidió suspender las clases por 15 días, cerrar todas las fronteras del país, licenciar a los mayores de 60 años, cerrar los parques nacionales y suspender todas las actividades culturales y los eventos deportivos y recreativos. Ante la proximidad de un nuevo fin de semana largo, los intendentes de las principales ciudades balnearias del país les solicitaron a los turistas que no viajaran y se quedaran en sus casas. Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso, sostuvo que esta "no es una época de vacaciones", sino que "es tiempo de cuidarnos" y prevenir la propagación del coronavirus. A este mensaje se sumaron Martín Yeza, intendente de Pinamar, y Guillermo Montenegro, de Mar del Plata.