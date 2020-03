Denuncian al Pastor Giménez por ofrecer alcohol en gel a sus fieles a cambio de mil pesos

Tweet En las últimas horas trascendió una filmación en la que una de sus misas propone está práctica para vencer al virus En las últimas horas trascendió una filmación en la que una de sus misas propone está práctica para vencer al virus Este martes, en Intrusos, se difundió un polémico video en el que se ve al Pastor Giménez ofreciendo a sus fieles alcohol en gel “para vencer a la crisis del coronavirus y a la misma muerte” a cambio de mil pesos. En la filmación se lo escucha decir a uno de los referentes de la iglesia evangelista: “El pastor me va a ungir con alcohol en gel, con nardo puro, que voy a poner en tu mano y vas a estar listo para vencer la crisis, vencer al coronavirus y vamos a vencer a la misma muerte”. Luego, continúa: “Me gustaría en poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel para todas las manos de ustedes, pero tengo solo 12. Tengo solo de estos, que quiero que representen a tu familia, representes a los que puedan hacer un pacto”. En el final del video que dura más de un minuto y se viralizó en las redes sociales, le pide a sus seguidores: “Esperen un segundo porque si vienen hasta acá es porque vas a dar mil pesos, así que no te apures”. La actitud de Giménez fue duramente cuestionada por Jorge Rial, quien reaccionó con indignación al ver las imágenes. “No puedo creer que alguien haga eso... Bah, sí, lo puedo creer porque venden de todo. ¿Qué te sana? ¡El alcohol en gel no te sana!”, dijo el conductor del programa de espectáculos de América. El Pastor Gimenez, jugando con la fe y la desesperación de la gente: cobra $ 1.000 para poner alcohol en gel en las manos de sus fieles y que así puedan vencer al Coronavirus. Cárcel y trabajos forzosos de por vida. Además, expropiación de todos sus bienes. Fin. pic.twitter.com/n1poOXlh9X — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2020 La avivada del Pastor Giménez en épocas del coronavirus: pide 1000 pesos por alcohol en gel La avivada del Pastor Giménez en épocas del coronavirus: pide 1000 pesos por alcohol en gel “Pastor, ¿de verdad? Además, promete terminar con el coronavirus, y el alcohol en gel no es nada más que una limpieza, no hay cura contra el coronavirus. Y si no tenés alcohol en gel para limpiarte, lo podés hacer con agua y jabón”, explotó Rial, que enojado por las imágenes difundidas en su ciclo pidió: “La secretaría de culto ya debería intervenir, se está aprovechando de este momento espantoso que estamos viviendo todos”. Minutos más tarde, la pastora Irma-ex pareja de Hétor Aníbal Giménez- salió al aire en Intrusos y estuvo de acuerdo en repudiar el accionar del pastor. "Es tétrico y morboso esto, no lo puedo compartir... Este virus (el coronavirus) está atacando a miles en el mundo. Lo miro y no lo puedo creer, es tétrico", señaló. Recordemos que esta relación terminó en un escandaloso divorcio mediático, a mediados de los ’90. En medio de aquella enorme repercusión, mientras pasó de presentarse en su propio teatro de Almagro a llenar estadios como los de All Boys, Atlanta y Racing, el Pastor de los Artistas comenzó a ser noticia por un aspecto de su vida personal. Su primera esposa, Irma López, lo denunció en 1994 por daños y amenazas. Ante las cámaras de televisión de aquella época, la Pastora afirmaba que había encontrado a su marido con otra mujer mientras iba en su auto por la Costanera. Aunque nunca se probaron los detalles, los autos de los dos pastores terminaron chocados después de lo que los medios describieron como un “confuso episodio”. Luego llegó el juicio por el divorcio en sí, la pelea por los bienes, la división conyugal y pastoral. Próximo >