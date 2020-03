Rivadavia endurece las medidas en la lucha contra el Coronavirus

Tweet Este martes en conferencia de prensa el Intendente Municipal Javier Reynoso y el Sec. de Salud Dr. Aldo Vergara explicaron medidas que suman a las que ya estaban en marcha; Controles exhaustivos, reorganización de la Guardia en el Hospital, visitas en el nosocomio, adquisición de kits de seguridad y elementos de sanidad, atención de comercios, Bares y Restaurantes, control de personas que ingresen al distrito. Este martes en conferencia de prensa el Intendente Municipal Javier Reynoso y el Sec. de Salud Dr. Aldo Vergara explicaron medidas que suman a las que ya estaban en marcha; Javier Reynoso – “SI CUMPLIMOS CON LAS NORMAS, SI SOMOS RESPONSABLES, SI PENSAMOS EN UNA POSICIÓN COLECTIVA Y NO INDIVIDUAL, LO VAMOS A LOGRAR…, VAMOS A SEGUIR TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ASÍ SEA…, NADIE ESTA DE VACACIONES, TODOS ESTAMOS EN ALERTA, A TODOS CON CONVOCA UNA MISIÓN…” En la mañana del martes 17 de marzo el Mandatario Comunal de Rivadavia, Javier Reynoso, junto al Director del Hospital, Aldo Vergara, encabezaron nuevamente una conferencia de prensa para dar nuevas normativas con respecto a cómo debemos comportarnos los rivadavienses para combatir el Coronavirus. LAS MEDIDAS Niños con estado febril Seran atendidos en el Dispensario Hermenegildo Nieto (Barrio Norte) en cualquiera de los tres turnos: de 8 a 10, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas – “lo ideal es solicitar el turno previamente por teléfono…” Adultos con estado febril Sera atendido en el CAP Enrique Groppo (Dispensario Pos Vías) también en consultorio dividido en tres turno, de 8 a 10, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas – “esto también para cuadros febriles respiratorios y solicitando turno previamente para no aglomerarse” De acuerdo a patologías “Los servicio NO esenciales o que NO requieren URGENCIA se van a atender de acuerdo a la patología y queda suspendido el servicio de kinesiología, psicología, fonoaudiología, odontología y solamente se ATENDERÁN URGENCIAS, en pacientes mayores de 60 años se recomienda la NO CONCURRENCIA, salvo prescripción médica que requiera NO ABANDONAR EL TRATAMIENTO…” Horarios de visita Hospital “Han sido restringidos en la sala de internación general de 10 a 12, de 12 a 19 y como máximo 2 personas por paciente a la vez…, en la Unidad de Terapia Intermedia extremamos aún más las visitas, serán de 11 a 12 y de 18:30 a 19:30 solo 1 persona por vez, el acompañante en internación general será de solo 1 persona por vez, en sala de terapia Intermedia NO hay acompañamiento…” Habitaciones de aislamiento “En caso de haber sospecha de algún paciente fueron dispuestas ya las habitaciones de aislamiento y se adquirió el kit de vestimenta adecuados para los profesionales y personal del hospital y se reforzó la compra de medicamentos para la atención y se hizo incluso un protocolo para la atención de la patología…” Servicio de Técnico “Una empresa fue contratada para poner con funcionamiento todos los paneles de oxígeno en todas las habitaciones, adecuarlas y requiparlas y revisación del sistema para que este en óptimas condiciones…, el próximo jueves estaremos recibiendo al Médico Infectologo para evacuar dudas de los profesionales y el tipo de atención y como tratara las medidas preventivas a tener en cuenta ante la atención del virus…” Protocolo de llamadas “En la página de la Municipalidad están los teléfonos a disposición y los distintos medios periodísticos ya lo cuentan para evitar la concurrencia al Hospital pero por sobre todo hacer consultas más que nada personas que hayan estado en el exterior o en contacto con alguien que haya provenido del exterior, sea cual sea el país, pero fundamentalmente requiere de la conducta responsable de cada vecino…” Respiración asistida “Estamos adquiriendo equipamiento para respiración asistida para ampliar el servicio de ese tipo de atención y por cualquier eventualidad que podamos sufrir durante el tratamiento de la patología…, mas allá de las patologías normales de época de invierno…” Vida Comercial “Hemos dispuesto en todo el Distrito de Rivadavia, y hasta el 31 de marzo de todo tipo de evento deportivo, social, culturales, religiosos, recreativos, sean estos públicos o privados que impliquen la concurrencia y permanencia de personas, a saber: templos, salas velatorias, restaurantes, bares, cafeterías, boliches, cervecerías, salones de fiesta, gimnasios, clubes, centro docentes y privados que convoque alumnos, entre otros…, se establece el confinamiento social durante 14 días de personas que ingreses desde el exterior sea del país que sea, estamos en contacto con contingentes que van a ingresar y lo harán directamente a ese confinamiento social (aislamiento), y estamos en contacto con las que ante cualquier síntoma serán atendidas en sus domicilios para que no concurran a ningún centro de atención…, se autoriza a los restaurantes y bares a la elaboración de comida para llevar (delivery) o retirar en el comercio respetando la distancia exigida de 2 metros entre personas con un límite máximo de 4 personas en el interior del local…, con respecto a los comercios en general también se establecen medidas preventivas para todos los comercios del Distrito de Rivadavia y estas son: cada espacio de trabajo y atención al público deberá contar con programas de limpieza y desinfección de toda superficie de contacto habitual de trabajadores y clientes, todos los locales deberán adoptar medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de los espacios comunes, aquellos que no cuenten con los espacios para la ventilación necesaria, deberán RESTRINGIR SU USO…” menciono Reynoso agregando otro dato IMPORTANTE – “a los fines de garantizar stock de productos esenciales a todas las familias del distrito, deberá restringirse la venta en cantidad de los siguientes productos: alcohol etílico, alcohol en gel, jabón, lavandina, papel higiénico y alimentos de primera necesidad utilizando los criterios de racionalidad en función del grupo familiar, maximizando la higiene, desinfectando las instalaciones, estanterías, changos, cajas, etc…, garantizar en la mayor afluencia de clientes, todos los medios necesarios para la rápida atención, disminuyendo el tiempo de permanencia de las personas en el local, asegurar un horario de atención exclusivo para la atención de la población en riesgo (mayores de 65 años o con patologías crónicas) , garantizar la provisión de elementos para el adecuado lavado de manos y poner a disposición del personal y el público, alcohol en gel…” Supermercados “Para estos establecimientos hay requerimientos especiales, sobre todo teniendo en cuenta las ofertas de los días miércoles, se les exige que tengan un sistema de restricción de clientes que garantice no superar el 50% de la ocupación de superficie del local, además de respetar las recomendaciones antes expuestas para el comercio en general, especialmente reforzando el servicio de cajas para agilizar la salida de los clientes, asegurando la distancia de 2 metros entre personas en cajas e higienizar cada una hora barandas y todo elemento de contacto de clientes, lo que se denomina superficie de alto contacto…” Personal Municipal “En el Hospital se llevó a cabo una capacitación de limpieza y desinfección hospitalaria y rescato el trabajo por parte de enfermería y estamos adquiriendo el equipamiento para garantizar la seguridad e higiene sanitaria y los elementos de seguridad para el personal…, son muchos los servicios que brinda el municipio, por eso le pedimos a la comunidad que utilice los teléfonos y mails de cada una de las dependencias para las distintas consultas y tramites…, estamos lanzando un portal para que puedan descargar tramites de las distintas áreas para que nadie tenga necesidad de asistir al municipio, hemos cerrado el Museo y se restringió la atención en la Biblioteca y se otorgaron licencias especiales a mayores de 65 años de edad, embarazadas en cualquier trimestre, grupos de riesgo, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencias congénitas o adquiridas, obesos mórbidos, diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica, en diálisis o con expectativa de ingreso a diálisis, y esto puede ser ampliado en relación a "SI CUMPLIMOS CON LAS NORMAS, SI SOMOS RESPONSABLES, SI PENSAMOS EN UNA POSICIÓN COLECTIVA Y NO INDIVIDUAL, LO VAMOS A LOGRAR…, VAMOS A SEGUIR TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ASÍ SEA…, NADIE ESTA DE VACACIONES, TODOS ESTAMOS EN ALERTA, A TODOS CON CONVOCA UNA MISIÓN…" – señalo el Intendente de Rivadavia, Javier Ulises Reynoso ESCUCHA Y MIRÁ LA CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA