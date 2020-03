Coronavirus en Argentina: el Gobierno asegura que “es inminente” que se liberen los peajes

Tweet Lo dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni, aunque la resolución saldrá del ministerio de Obras Públicas que encabeza Gabriel Katopodis. Lo dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni, aunque la resolución saldrá del ministerio de Obras Públicas que encabeza Gabriel Katopodis. El Gobierno nacional liberará los peajes para que las personas que tengan que llegar a las ciudades a trabajar puedan hacerlo en sus autos particulares y a un costo más bajo, y así evitar la aglomeración de pasajeros en los transportes públicos, con el objetivo de disminuir la propagación del coronavirus. El ministro de Transporte, Mario Meoni​, aseguró que "es inminente" la resolución, aunque se definirá en Obras Públicas, la cartera que encabeza Gabriel Katopodis. "No es una decision o resolución de Transporte porque los corredores viales están en Obras Públicas, pero estaban analizando liberar los peajes así que supongo que ya se ha terminado de oficio. Entiendo que es inminente la resolución, estamos tratando de facilitar que la gente pueda trasladarse de la mejor manera posible", sostuvo Meoni en declaraciones a radio Metro. La de liberar los peajes es una de las medidas del Gobierno para intentar descomprimir los transportes públicos, debido a que pese a las restricciones aún los trenes y colectivos viajan con muchos pasajeros. Hasta el momento, confió Meoni, hay "inconvenientes" y "dificultades" para evitar la aglomeración de pasajeros en los trenes, debido a que "operativamente no hay manera de poner más frecuencias". Es que al reducirse la cantidad de pasajeros por formación tras la decisión del Gobierno de que trenes y colectivos sólo lleven la cantidad de personas que ingresan sentadas, llevará a una concentración de trabajadores en las distintas estaciones. "Estamos tratando de que se escalonen los horarios de los trabajadores y estamos buscando que se no se vaya a trabajar en estos días", insistió Meoni, y advirtió que "no hay todavía una conciencia plena en algunos sectores sobre la gravedad de la situación". Además, el ministro destacó la importancia de "liberar los estacionamientos en las ciudades", algo que ya ocurrió en Buenos Aires, donde el Gobierno porteño, después de un pedido de los legisladores del Frente de Todos, dispuso la libre circulación de los vehículos en la zona del microcentro y la posibilidad de estacionamiento como sucede habitualmente los domingos. < Prev Próximo >