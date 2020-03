Atención en Lipolcc y FOCOSA

Tweet Ante las medidas preventivas de publico conocimiento, LIPOLCC y FOCOSA, han adecuado su modalidad de atención: Ante las medidas preventivas de publico conocimiento, LIPOLCC y FOCOSA, han adecuado su modalidad de atención: Atenderemos solo las urgencias, poniendo a su disposición canales alternativos de atención no presencial : - Teléfono fijo 404400 - Mail: lipolccamerica@hotmail.com.ar - Wattsap 2392-520452 / 2392-513493 Si requieren turnos para estudios urgentes, enviar orden por wattsap o mail. Los reintegros de FOCOSA no tienen fecha de vencimiento, por lo que solicitamos posponer su presentación. El día 26 de marzo atenderá la Oncologa en nuestra sede, FOCOSA NO ATENDERÁ AL PUBLICO ESE DÍA, los pacientes serán citados en horarios DETERMINADOS para evitar la superposición de personas,POR CONSTITUIR POBLACIÓN DE RIESGO, por lo que los acompañantes deberán esperar fuera de la Institución. POR FAVOR SE RUEGA RESPETAR ESTAS PAUTAS, ES PARA CUIDARNOS ENTRE TODOS Y A TODOS!!!!!!!!! Si tiene fiebre alta evite ingresar a nuestra sede. AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN MUCHAS GRACIAS Próximo >