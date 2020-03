Qué medidas tomaron los 19 municipios de la cuarta para evitar el contagio del Coronavirus

Tweet Las disposiciones que tomaron los municipios van desde restricciones en la circulación y el cierre total de los comercios, hasta la contratación de personal especializado en el área de salud. Mirá la conferencia de prensa de Javier Reynoso y Aldo Vergara Las disposiciones que tomaron los municipios van desde restricciones en la circulación y el cierre total de los comercios, hasta la contratación de personal especializado en el área de salud. Intendentes de la cuarta sección decidieron extremar las medidas para evitar la propagación del Coranavirus. Cuarto Político resumió las disposiciones que tomaron los municipios, que van desde restricciones en la circulación y el cierre total de los comercios, hasta la contratación de personal especializado en el área de salud. En Leandro N. Alem, mediante un decreto, el intendente Carlos Ferraris "instruyó cercar plazas y parques para desalentar la circulación y concentración de personas y alentar el confinamiento en sus hogares", y que "la policía intervendrá activamente en el control del cumplimiento de las medidas ordenadas". En Nueve de Julio, donde una mujer de 65 años está internada como caso sospechoso, desde la secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, reiteraron la necesidad de “seguir concientizando a la población”. Y se instó a cumplir con las normativas vigentes que rigen a nivel nacional ante la pandemia. Por su parte, en Chacabuco el intendente Víctor Aiola también dispuso una batería de medidas, que se suman a la realización de controles constantes en los ingresos al distrito. A través de una ordenanza enviada al Concejo Deliberante, el jefe comunal propuso el cierre de todos los comercios en el distrito; prestación de servicios en casas velatorias a puertas cerradas; y nuevos protocolos de atención al público y en los bancos, entre otras medidas. En General Pinto, el intendente Freddy Zavatarelli encabezó una reunión interdisciplinaria con los responsables del área de salud, seguridad y desarrollo social, para analizar la situación. Y llamaron a los vecinos a tomar una serie de medidas precautorias, y en materia de salud, se pidió a la ciudadanía hacer un uso "prudencial de los servicios, priorizando las urgencias". La municipalidad de Alberti le solicitó a los vecinos que concurran al municipio sólo en caso de emergencias, y dio a conocer distintos teléfonos para comunicarse en caso de tener que realizar algún trámite. Y aclararon que "ante la eventual aparición de un caso, el Hospital de Alberti cuenta con un área de internación para aislamiento y contención de pacientes". En Lincoln hay 58 personas cumpliendo la cuarentena por haber viajado al exterior. E informaron que se ampliaron "las medidas de restricción para actividades sociales, privadas y la atención del público en dependencias municipales". En Rivadavia, el intendente Javier Reynoso anunció este martes en conferencia de prensa, una serie de medidas destinadas principalmente a fortalecer el sistema de salud local. Se informó que ya están establecidas las habitaciones en caso de que haya que realizar aislamientos; se garantizó la compra de elementos que permitan ampliar el sistema de respiración asistida; y se creó el Servicio de Infectología en el Hospital Municipal, con la contratación de un médico infectólogo que llegará el jueves. En Trenque Lauquen, en busca de reducir el tránsito de vecinos, la subsecretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, y todas las áreas que están bajo su órbita –Comercio, oficina de Informes Turísticos, oficina de Servicios para el Empleo y dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable- desarrollarán desde este miércoles un nuevo esquema de trabajo sin atención al mostrador para evitar la circulación de personas en el Centro Cívico, donde funcionan, en otra medida de seguridad y prevención ante la pandemia de coronavirus. En Junín, distrito donde hay dos casos sospechosos de coronavirus que están siendo estudiados, no extremaron las medidas de prevención. El intendente local, Pablo Petrecca, mantuvo un encuentro con el Sindicato de Empleados Municipales, responsables de bancos y supermercadistas para implementar nuevas medidas de seguridad e higiene en dependencias municipales y lugares de atención al público masivo, en busca de acordar medidas. Por su parte, el intendente de General Villegas, Eduardo Campana, brindó una conferencia de prensa donde ratificó que no hay ningún contagiado y afirmó: "Esto cambia día a día, esta mañana tuvimos una reunión con el equipo de salud y los médicos de General Villegas para combinar lo público con lo privado ante una crisis sanitaria de esta envergadura". En General Arenales llamaron a los vecinos a extremar las medidas de higiene, y ante versiones que circularon informaron que "nosotros iremos informando cada novedad que haya en materia de salud y de protocolos de prevención y seguridad, pero necesitamos del compromiso de todos los vecinos para no crear preocupaciones infundadas". En Pehuajó, el intendente Pablo Zurro llamó a profundizar la prevención, y adelantó que "tenemos un Comité de Emergencia, estamos visitando a los adultos mayores, no estamos persiguiendo a nadie, como dijeron algunos. Vamos a tratar por todos los medios posibles e imposibles de que esta pandemia no afecte a nuestro querido Pehuajó". El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, firmó la ampliación del decreto emitido días atrás con medidas de prevención ante la pandemia del Coronavirus, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario, en el cual se dispone fundamentalmente el cierre desde las 20 horas de hoy,- martes 17 de marzo- hasta el 31 de marzo inclusive, el cierre de los lugares y espacios cerrados de concurrencia y permanencia de personas, entre otras medidas particulares para supermercados, bancos y transporte público. En Carlos Tejedor, avanzaron en medidas preventivas aunque menos restrictivas que en otros distritos. El municipio licenció a mayores de 60 años y a personas son patologías preexistentes, de asistir a trabajar en las dependencias municipales. Por su parte, la municipalidad de Carlos Casares informó que desde este martes se suspendió la atención al público en todas sus dependencias, con el fin de evitar la circulación innecesaria. En Bragado, en tanto, suspenden audiencias de OMIC y Juzgado de Faltas; no se emitirán licencias de conducir y habrá horarios diferenciados de atención al publico en oficinas municipales. En Florentino Ameghino, distrito que conduce Calixto Tellechea, se adhirió al decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires que suspendió todo evento masivo por 14 días. A su vez se brindaron charlas informativas y se acotó la atención municipal, para que sea sólo con turnos previamente acordados. El intendente de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni, fue quien encabezó los principales anuncios, que apuntan a la prevención. "Quiero llevarles la tranquilidad de que todos aquellos vecinos y vecinas que hace poco ingresaron desde el exterior están identificados y son monitoreados a diario", informó. Por último, en General Viamonte el intendente Franco Flexas llamó a profundizar la prevención y las medidas de higiene. A su ve, el propio jefe comunal junto a un infectólogo contestaron preguntas de los vecinos a través de una transmisión de Facebook Live. Próximo >