Docentes bonaerenses dentro de la población de riesgo podrán trabajar desde sus casas

Desde el gobierno de Axel Kicillof anunciaron hoy nuevas medidas para combatir la propagación del coronavirus. En este sentido las trabajadoras de la educación embarazadas y la población considerada de riesgo quedan habilitadas para trabajar desde sus hogares. No tendrán reducción de sus salarios. También podrán hacerlo quienes tengan a su cargo niños y niñas en edad escolar, hasta el 31 de marzo. Esta nueva reglamentación, que garantiza la continuidad pedagógica, el servicio alimentario y la limpieza, se inscribe en la normativa dictada anoche por el gobierno provincial para prevenir la proliferación del coronavirus (COVID-19). De esta manera, la Dirección General de Cultura y Educación que dirige Agustina Vila estableció una nueva reglamentación para las escuelas. La misma se enmarca en la normativa dictada anoche por la Jefatura de Gabinete provincial, que autoriza a los trabajadores del sector público, considerados población de riesgo, "a no asistir a sus lugares de trabajo, quedando habilitados a llevar a cabo las tareas asignadas desde sus hogares, sin afectar la percepción de las remuneraciones". La medida alcanza también a las trabajadoras embarazadas. En la resolución ministerial, se faculta a los equipos directivos de las escuelas a adecuar "el tamaño y los perfiles de la dotación del personal docente y auxiliar", procurando "la reducción de la circulación en la vía pública", pero con el fin de garantizar la plena implementación del programa de continuidad pedagógica, la prestación del servicio alimentario, la limpieza profunda y desinfección en los establecimientos, la continuidad o inicio de las refacciones edilicias y las actividades administrativas propias de cada escuela. En este contexto, según precisaron a través de un comunicado, Vila mantuvo una reunión con las y los 25 inspectores jefes regionales de la Provincia para que las medidas se adecuen a las particularidades de cada región educativa del territorio bonaerense. Con respecto al Programa de Continuidad Pedagógica, el Ministerio ha desarrollado la plataforma "Continuemos estudiando" como parte del portal ABC. La misma estará habilitada a partir de este miércoles y podrá navegarse en forma gratuita desde celulares y cualquier otro dispositivo, sin consumo de datos móviles. La normativa confirma la continuidad de las prestaciones alimentarias por medio de los comedores escolares y la entrega de viandas hasta que se implemente plenamente la provisión de bolsones de emergencia alimentaria prevista por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. En este sentido, se indica que los comedores escolares permanecerán abiertos, con todos los recaudos de higiene y salubridad dispuestos por la autoridad sanitaria. En consonancia con lo establecido por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, incluye a mujeres embarazadas y la población considerada "de riesgo", compuesta por: mayores de 60 años; personas inmunosuprimidas; pacientes en tratamiento oncológico; personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar. "En el supuesto de que ambos progenitores fueran trabajadores del Sector Público Provincial, la justificación se otorgará sólo a uno de ellos", aclara la normativa.