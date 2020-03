La policía busca a una adolescente que se ausentó de su hogar

Tweet Desde la Comisaria de América se envió a Master News el pedido de colaboración para dar con el paradero de una menor de edad de 16 años que se fue de su casa el pasado miércoles 11 de marzo y de la cual no se ha recibido noticias desde entonces. Desde la Comisaria de América se envió a Master News el pedido de colaboración para dar con el paradero de una menor de edad de 16 años que se fue de su casa el pasado miércoles 11 de marzo y de la cual no se ha recibido noticias desde entonces. EL PEDIDO DE LA POLICÍA En el día de la fecha, raíz denuncia radicada poe personal del Servicio Local de Promoción y Proteccion de los derechos del Niño, se tomó conocimiento que el pasado día miércoles 11 del corriente, se ausentó de su domicilio de calle La Rioja Nro. 380 de este medio, la menor LUDMILA CORREA, de 16 años de edad. Misma resulta ser morocha, de contextura gordita, de aprox 1.60 metros de estatura, cara redonda, ojos marrones, no posee tatuajes ni piercings, no se halla medicada. Se ignora vestimenta del momento en que ausentó. No posee celular ni documentación personal. En virtud de ello, se instruyen actuaciones caratuladas AVERIGUACION DE PARADERO con iimntervención de la UFI Nro. 1 departamental a cargo del Dr. Manuel Iglesias.- Cualquier información que contribuya a dae con el paradero actual de Ludmila Correa, sírvase ponerla en conocimiento de la Comisaría Diatrital de Rivadavia a los abonadoa 101 o 453164.- Próximo >